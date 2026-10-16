Dezenformasyonla Mücadele Merkezi , bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuya ilişkin paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

YENİ BİR KARAR BULUNMUYOR

Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmadığı kaydedildi.

VATANDAŞLARA RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP ETME ÇAĞRISI

DMM, kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini bildirdi.