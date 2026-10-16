DMM'den bedelli askerlik açıklaması: 28 günlük eğitim iddiası gerçeği yansıtmıyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiği belirtilerek, konuya ilişkin yeni bir kararın bulunmadığı vurgulandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
DMM'DEN 28 GÜNLÜK EĞİTİM İDDİALARINA YALANLAMA
DMM'nin açıklamasında, "Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
YENİ BİR KARAR BULUNMUYOR
Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmadığı kaydedildi.
VATANDAŞLARA RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP ETME ÇAĞRISI
DMM, kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini bildirdi.