Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nin geri ödeme listesine 131 ilacın daha dahil edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, vatandaşların ihtiyaç duydukları ilaç ve tedavilere erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

22 DİYABET, 14 PULMONER HİPERTANSİYON VE 6 KANSER İLACI LİSTEDE

Bakan Işıkhan, geri ödeme kapsamına alınan 131 ilaçtan 119'unun yerli üretim olduğunu bildirdi.

Yeni listeye eklenen ilaçlar arasında 22 diyabet, 14 pulmoner hipertansiyon ve 6 kanser ilacının yanı sıra 4 kan ürünü ile 2 alerji aşısının da bulunduğunu aktardı.