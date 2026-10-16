SGK'dan 131 ilaç için geri ödeme kararı! Bakan Işıkhan duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nin geri ödeme listesine 131 ilacın daha dahil edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, vatandaşların ihtiyaç duydukları ilaç ve tedavilere erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.
22 DİYABET, 14 PULMONER HİPERTANSİYON VE 6 KANSER İLACI LİSTEDE
Bakan Işıkhan, geri ödeme kapsamına alınan 131 ilaçtan 119'unun yerli üretim olduğunu bildirdi.
Yeni listeye eklenen ilaçlar arasında 22 diyabet, 14 pulmoner hipertansiyon ve 6 kanser ilacının yanı sıra 4 kan ürünü ile 2 alerji aşısının da bulunduğunu aktardı.
2026 YILINDA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇ SAYISI 380'E ULAŞTI
Bakan Işıkhan, yapılan son düzenlemeyle birlikte 2026 yılı başından bu yana SGK'nin geri ödeme listesine dahil edilen ilaç sayısının 380'e yükseldiğini açıkladı.
Yılbaşından itibaren geri ödeme kapsamına alınan ilaçlardan 34'ünün kanser tedavisinde kullanıldığını belirten Işıkhan, yeni ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.