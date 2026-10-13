Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında karar verildi. Dernek hesaplarına aktarılan bağış paralarına ilişkin inceleme kapsamında gözaltına alınan Oyanık, sevk edildiği mahkemece “Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Abisi İyilik Derneğinin mali hesaplarındaki şüpheli hareketlilik incelemeye alındı. Bazı bağışçıların dernek hesaplarına gönderdiği yüklü miktardaki paraların suç geliri olduğu yönündeki tespitlerin ardından Dernek Başkanı Yasin Oyanık hakkında adli soruşturma başlatıldı.

9 EKİM'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI: İFADE İÇİN UŞAK'A GETİRİLDİ

Yürütülen incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, Yasin Oyanık'ı 9 Ekim 2026'da gözaltına aldı. İfade ve sorgu işlemleri için Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen dernek başkanı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uşak Adliyesine sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI: CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilen Yasin Oyanık hakkında karar verildi. 13 Ekim 2026'da hâkim karşısına çıkan Oyanık, "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.