Türkiye'ye giden Ukrayna plakalı TIR'da 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi
Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye gitmekte olan Ukrayna plakalı TIR'da 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi. Beyan edilen yükün arasına gizlenmiş 196 paket uyuşturucunun değerinin 1 milyon 813 bin 899 euro olduğu açıklandı. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatıldı.
Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrolde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye'ye gitmekte olan Ukrayna plakalı bir TIR'ın yük bölümünde toplam 221 kilo 730 gram esrar bulundu.
Uyuşturucunun 196 paket halinde beyan edilen yükün arasına gizlendiği belirtildi.
TIR TÜRKİYE'YE GİDİYORDU
Ukrayna plakalı TIR, 12 Ekim 2026 saat 23.30 sıralarında Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğüne geldi.
Araç, Bulgar gümrük ekiplerinin gerçekleştirdiği risk analizi kapsamında kontrole alındı.
Ukrayna vatandaşı sürücü, TIR'da Ukrayna'dan Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye iğne yapraklı ağaç taşıdığını beyan etti.
X-RAY TARAMASINDA TESPİT EDİLDİ
TIR, gümrük ekipleri tarafından X-ray cihazıyla tarandı.
Tarama sırasında aracın yük bölümünde olağan dışı yoğunluklar tespit edildi.
Bunun üzerine TIR detaylı arama için ayrıldı ve gümrük memurları tarafından yük bölümünde fiziki inceleme yapıldı.
BEYAN EDİLEN YÜKÜN ARASINDAN ÇIKTI
Ekiplerin yaptığı aramada, beyan edilen yükün arasında torbalar bulundu.
Torbalarda ise kuru yeşil bitki parçaları içeren şeffaf paketler tespit edildi.
Yapılan incelemede paketlerde bulunan maddenin esrar olduğu belirlendi.
196 PAKETTE 221 KİLO 730 GRAM ESRAR
Gümrük ekiplerinin incelemesinde uyuşturucunun toplam 196 paket halinde bulunduğu belirlendi.
Ele geçirilen esrarın brüt ağırlığının 221 kilo 730 gram olduğu açıklandı.
Uyuşturucunun açıklanan değerinin ise 1 milyon 813 bin 899 euro olduğu bildirildi.
ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın görevli bir gümrük müfettişi tarafından yürütüldüğü belirtildi.