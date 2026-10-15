Türkiye'ye giden Ukrayna plakalı TIR'da 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye gitmekte olan Ukrayna plakalı TIR'da 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi. Beyan edilen yükün arasına gizlenmiş 196 paket uyuşturucunun değerinin 1 milyon 813 bin 899 euro olduğu açıklandı. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatıldı.