-°C
CANLI YAYIN

İstanbul'da köprünün yan duvarları çöktü! Yol trafiğe kapatıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul'da köprünün yan duvarları çöktü! Yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde sağanağın ardından Tokatköy'de bulunan Çamlıbahçe Deresi üzerindeki köprünün yan duvarları çöktü. Olayın ardından bölgede ekipler tarafından çalışma başlatılırken yol, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde bulunan Çamlıbahçe Deresi üzerindeki köprünün yan duvarları çöktü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken çevrede güvenlik önlemi alınd, yol trafiğe kapatıldı.

BEYKOZ'DA SAĞANAK SONRASI KÖPRÜNÜN DUVARLARI ÇÖKTÜ

Diğer yandan köprünün üstünde park halindeki araçlardan bazıları demir bariyerlere yaslandı. Yağmur sularıyla birlikte gelen çamurlu su, derenin rengini kahverengiye döndürdü.

Bir günde rekor artış! İşte son yağışların barajlara etkisiBir günde rekor artış! İşte son yağışların barajlara etkisi BİR GÜNDE REKOR ARTIŞ! İŞTE SON YAĞIŞLARIN BARAJLARA ETKİSİ

#İstanbul #Beykoz #Yağmur #Köprü
MSB'den F-35 açıklaması: 6 savaş uçağı için ABD ile temaslar sürüyor
Sonraki Haber
MSB'den F-35 açıklaması: 6 savaş uçağı için ABD ile temaslar sürüyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın