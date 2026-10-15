Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan' da yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yıpratılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Fidan, Türkiye ile Azerbaycan arasında farklı yaklaşımların bulunabileceğini ancak bunların kardeşlik hukukuna uygun şekilde ele alınması gerektiğini belirterek, sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmalara yönelik "Suistimal etmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürebiliyor. Ben birtakım suni problemlerin çok fazla şişirildiğini düşünüyorum" mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7'nci Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Şartlar ne olursa olsun Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin stratejik mahiyeti her türlü konunun üstündedir" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7'nci Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına devam ediyor. Fidandan Herzoga diplomatik tavır! FİDAN'DAN HERZOG'A DİPLOMATİK TAVIR! "2 DEVLET TEK MİLLET" PRENSİBİ Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "iki devlet, tek millet" prensibi doğrultusunda her alanda kendisini gösterdiğini belirten Fidan, liderler arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı bulunduğunu söyledi. Bu bağın zor zamanlarda, savaş ve kriz dönemlerinde test edildiğini ifade eden Fidan, iki ülkenin zaman zaman bazı konularda farklı perspektiflere ve yaklaşımlara sahip olabileceğini belirtti. Fidan, bu farklılıkların suistimal edilmemesi ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkilerin yıpratılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaya koyduğu stratejik dayanışmanın uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip edildiğini belirterek, "İki ülke arasındaki sarsılmaz bağlar ve kardeşlik ilişkileri önemlidir" dedi.

Fidan, Bakü'de gerçekleştirilen Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi'nin açılışına katıldı | Fotoğraf: AA İki ülke halklarının da giderek daha yoğun bir etkileşim ve dayanışma içerisinde olduğunu kaydeden Fidan, sosyal medya ve iletişim imkanlarının bu etkileşimi daha da artırdığını ifade etti. Kültürel, siyasal, sosyal ve finansal alanlarda karşılıklı etkileşimin bulunduğunu belirten Fidan, Türkiye ve Azerbaycan kamuoylarının artık birbirinden önemli ölçüde etkilendiğini söyledi. Yanlış bilgilendirmelerin ciddi bir dezenformasyon faaliyetine dönüşebileceği uyarısında bulunan Fidan, bunun iki ülke arasındaki ilişkileri suistimal etmek isteyenlerin işine yarayabileceğini belirtti. Fidan, "Ben birtakım suni problemlerin çok fazla şişirildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Azerbaycan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü | Fotoğraf: AA "İKİ LİDER ARASINDAKİ SARSILMAZ BAĞ VAR OLMAYA DEVAM EDECEKTİR" Suni problemlerin iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri etkilemeyeceğini ifade eden Fidan, "İki ülkenin liderlikleri de bu konuda oldukça hassas ve ihtimam gösterir durumdalar. Cumhurbaşkanımız, özellikle ben buraya gelmeden önce de kendisinin talimatlarını ve direktiflerini aldım. Bu konuda şartlar ne olursa olsun Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin stratejik mahiyeti her türlü konunun üstündedir. Ancak belli konularda farklı yaklaşımlar ve farklı perspektifler olabilir mi? Olabilir. Bunu kardeşler kendi aralarında, kardeşlik hukukuna uygun bir şekilde konuşurlar. Birbirlerine pozisyonlarını anlatırlar. Belli farklı şartlar ve farklı perspektifler vardır. Bu son derece normaldir. Biz kadim bir milletiz. Kendi sorunlarımızı da bu kadim geçmişe yakışır, bize yakışan bir şekilde oturup konuşuruz. Bunların sosyal medya üzerinden bir propaganda aracına dönüştürülmesine hiç gerek yok. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığımız görüşmede de bu çerçevede bu konuları ele aldık. Kendilerinin perspektifini ve görüşlerini dinledik. İki lider arasındaki sarsılmaz bağ en kuvvetli şekilde var olmaya devam edecektir" diye konuştu.