İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan gıda sahtecilerine göz açtırmıyor. Hileli ürünler listesi bir kez daha güncellendi ve tabloya 53 yeni ürün eklendi. Yayımlanan son listede kıymadan tek tırnaklı eti ( at, eşek) çıkması, lahmacun ve kebap harçlarına tavuk eti ile sakatat karıştırılması, zeytinyağına tohum yağı eklenmesi ve zayıflama çaylarında zehir saçan ilaç etken maddesi bulunması gibi birbirinden skandal olaylar ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda sahtecileri tek tek ifşa edildi, ifşa edilmeye de devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 23 Eylül 2026 tarihinde taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Güncellenen listede Mersin'de faaliyet gösteren işletmelere ait et ve baharat ürünleri de yer aldı. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Güncellenen listeye, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Bakanlığın kamuoyu duyurusuna göre, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı-Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi. Listede yer alan Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Mezitli Et Balık'a ait dana-kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi. SUMAKTA YASAKLI BOYA TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın listesinde Tarsus'tan da bir ürün yer aldı. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan sumakta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Bakanlığın güncellediği listede Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda ürün ve işletmeye ilişkin taklit ve tağşiş tespitleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markanın 'kıyma' ibaresiyle sattığı üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'süzme çiçek balı' ibaresiyle sattığı bir üründe taklit veya tağşiş tespit edildi. Ayrıca İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 'safran' ibaresiyle satılan bir üründe yabancı madde tespit edildi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 'zayıflama çayı' ibaresiyle satılan bir üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.

ADANA KEBAPTA SAKATAT TESPİTİ

Kamuoyu duyurusunda yer alan kayıtlara göre uygunsuzluk tespit edilen ürünlerden biri, Bursa Mendo Dürüm-Ömer Batur adına kayıtlı "Adana Kebap (Dana)" ürünü oldu. Ürünün uygunsuzluk bölümünde hem kanatlı eti tespiti hem de sakatat (baş eti) tespiti ifadeleri yer aldı.