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İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan gıda sahtecilerine göz açtırmıyor. Hileli ürünler listesi bir kez daha güncellendi ve tabloya 53 yeni ürün eklendi. Yayımlanan son listede kıymadan tek tırnaklı eti ( at, eşek) çıkması, lahmacun ve kebap harçlarına tavuk eti ile sakatat karıştırılması, zeytinyağına tohum yağı eklenmesi ve zayıflama çaylarında zehir saçan ilaç etken maddesi bulunması gibi birbirinden skandal olaylar ifşa edildi.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda sahtecileri tek tek ifşa edildi, ifşa edilmeye de devam ediyor.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 2

Tarım ve Orman Bakanlığı, 23 Eylül 2026 tarihinde taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Güncellenen listede Mersin'de faaliyet gösteren işletmelere ait et ve baharat ürünleri de yer aldı.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Güncellenen listeye, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

Bakanlığın kamuoyu duyurusuna göre, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı-Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.

Listede yer alan Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Mezitli Et Balık'a ait dana-kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi.

SUMAKTA YASAKLI BOYA TESPİT EDİLDİ
Bakanlığın listesinde Tarsus'tan da bir ürün yer aldı. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan sumakta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Bakanlığın güncellediği listede Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda ürün ve işletmeye ilişkin taklit ve tağşiş tespitleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 3

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markanın 'kıyma' ibaresiyle sattığı üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'süzme çiçek balı' ibaresiyle sattığı bir üründe taklit veya tağşiş tespit edildi.

Ayrıca İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 'safran' ibaresiyle satılan bir üründe yabancı madde tespit edildi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 'zayıflama çayı' ibaresiyle satılan bir üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 4

ADANA KEBAPTA SAKATAT TESPİTİ
Kamuoyu duyurusunda yer alan kayıtlara göre uygunsuzluk tespit edilen ürünlerden biri, Bursa Mendo Dürüm-Ömer Batur adına kayıtlı "Adana Kebap (Dana)" ürünü oldu.

Ürünün uygunsuzluk bölümünde hem kanatlı eti tespiti hem de sakatat (baş eti) tespiti ifadeleri yer aldı.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 5

Mendo Dürüm - Ömer Batur (Yıldırım): "Adana Kebap (Dana)" ürününde kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespiti.
Ceylan Proses Ekipmanları Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Meydan Lokantası (Nilüfer): "Izgara Köfte (Kırmızı Et)" ürününde kanatlı eti tespiti.
Ulu Hünkar Bursa Kebabi - Vahit Çelik (Kestel): "Çiğ Lahmacun İç Harcı (Dana Kıyma)" ürününde kanatlı eti tespiti.
Yeniyol Çorba Yemek Salonu - Saliha Erdoğdu (Mustafakemalpaşa): "Dana Salçalı Köfte (Pişmiş)" ürününde kanatlı eti tespiti.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 6

Kasap Uğur Şahin Et - Uğur Şahin (Mudanya): "Kasap Köfte (Kırmızı Et)" ürününde kanatlı eti tespiti.
Gül Pide - Mezher Salacan (İnegöl): "Dana Etli Kıymalı Pide Harcı (Çiğ)" ürününde kanatlı eti tespiti.
Halil İbrahim Sofrası - Hatice Büyükoruç (Gemlik): "Pide Harcı (Dana Etli)" ürününde kanatlı eti tespiti.
Şengin Lahmacun - Şengin Kör (İnegöl): "Dana Etli Kıymalı Pide Harcı (Çiğ)" ürününde kanatlı eti tespiti.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 7

Dürümcü Engin Usta - Muhammed Becerikli (Zeytinburnu): "Adana Kebap Harcı" ürününde kanatlı eti tespiti.
Şehr-i Konya Mutfağı - Ahmet Çatal (Karatay): "Etliekmek İç Harcı (Dana-Kuzu Eti, Dana Yağı, Soğan, Domates, Biber)" ürününde kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti.
Çömlekçi Yöresel Manav ve Süt Ürünleri - Çiğdem Akgedik (Ereğli): "Dana Sucuk" ürününde kanatlı eti tespiti.
Birtek Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Yeşilyurt): "Tavuklu Rosto Köfte" ürününde sakatat (taşlık) tespiti.
Deniz Yemek Hizmetleri - Harun Bezirgan (Altınova): "Kasap Köfte" ürününde kanatlı eti tespiti.
Zeki Koçhan - Güzelköylü (Köşk): "Naturel Sızma Zeytinyağı 5L" ürününde tohum yağları karıştırılması.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 8

Abdullah Taze - Balıkesir Kuzey Ege Yöresi Hafif Yumuşak Zeytinyağı (Antakya): "Zeytinyağı(2Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Abdullah Taze - Balıkesir Akçay Altınoluk (Antakya): "Nmaturel Sırma Zeytinyağı(5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Abdullah Taze - Özgü Zeytinbağı Trilye (Antakya): "Naturel Sızma Zeytinyağı(5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Abdullah Taze - Ay Cömert Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): "Naturel Sızma Zeytinyağı(5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Doyum Yağ Gıda Sanayi Tarım Hayvancılık Turizm İnşaat Limited Şirketi - Dalından Ayvalık (Buca): "Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Eat Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Efeler): "Yılman Naturel Sızma Zeytinyağı 18L" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 9

Abdullah Taze - Zeytin Bahçesi Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): "Sızma Zeytinyağı(5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Abdullah Taze - Balıkesir Gurme Kazdağları Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): "Naturel Sızma Zeytinyağı (5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Abdullah Taze - Zeytinbağı Trilye Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): "Sızma Zeytinyağı(5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Abdullah Taze - Egem Balıkesir Kuzey Ege Yöresi Akçay Altınoluk Hafif ve Yumuşak (Antakya): "Natürel Sızma Zeytinyağı(5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Abdullah Taze - Özgü Balıkesir Kuzey Ege Yöresi Akçay Altınoluk Hafif Ve... (Antakya): "Naturel Sızma Zeytinyağı(5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 10

Bizim Doğal Gıda Nakliye İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Premium Edremit (Buca): "Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Sezgin Çetin - Dr. Şifa Köybirlik (Köşk): "Sızma Zeytinyağı 5L" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 11

ABDULLAH TAZE: TOHUM YAĞLARI KARIŞTIRILMASI
Yeni tağşiş listesinde en dikkat çekici isimlerden biri Abdullah Taze oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren işletmecinin 13 farklı ürün/partisi aynı gün listeye girdi. Ürünlerin tamamında Bakanlığın tespiti aynı: "Tohum Yağları Karıştırılması"

Abdullah Taze - Balıkesir Gurme Kazdağları Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): "Sızma Zeytinyağı(5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Abdullah Taze - Balıkesir Kuzey Ege Yöresi Akçay Altınoluk Naturel Sızma Zeytinyağı (Antakya): "Sızma Zeytinyağı(5Litre)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.

MARKA DEĞİŞMİŞ AMA İSİM DAHA ÖNCE DE LİSTEDE
Daha ilginci, Abdullah Taze'nin Bakanlığın listesiyle ilk karşılaşması değil. Şubat 2025'te açıklanan listede Antakya'daki Abdullah Taze işletmesine ait Ayvacık Cömert markalı ürün yer almıştı.

1 Temmuz 2025 tarihli listede ise bu kez "Balıkesir Akçay Altınoluk Natürel Sızma Zeytinyağı" adıyla satılan zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Kayıtta işletme yine Abdullah Taze, adres yine Antakya/Hatay'dı.

Aradan yaklaşık 15 ay geçti. 23 Eylül 2026 tarihli son tağşiş listesinde aynı isim bu kez 13 farklı ürün/partiyle sahneye çıktı.

İfşa listesi yayınlandı: Gıda sahtecileri kıymada tek tırnaklı et, sumakta boya kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi... 12

Satış Tezgahı - Serkan Musacalı (Havran): "Naturel Birinci Zeytinyağı 1 L (Etiketsiz)" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Timur Yenigül - Livane Ticaret (Seç Market) - Timur Yenigül - Dededen Toruna Since 1980 Gurme Ayvalık (Kemalpaşa): "Dededen Toruna Since 1980 Gurme Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Çavuş Zeytincilik - Mehmet Ali Şık - Çavuş (Havran): "Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L" ürününde daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti.
Bizim Doğal Gıda Nakliye İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Asr-ı Zeytün (Buca): "Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.
Bizim Doğal Gıda Nakliye - Premium Edremit (Buca): "Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt" ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti.

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