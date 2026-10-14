ESHOT filosuna 75, İZULAŞ filosuna ise 36 yeni otobüs dahil ediliyor. İlk etapta teslim edilen 39 yeni otobüsten 29'u ESHOT, 10'u İZULAŞ bünyesinde İzmirlilere hizmet vermeye başladı. Satın alma süreçleri ve ödemeleri tamamlanan 72 otobüsün ise önümüzdeki iki hafta içerisinde teslim edilmesi bekleniyor. Teslimatların tamamlanmasıyla İzmir'de hizmet veren ve "Nazar Boncuğu" olarak anılan mavi-beyaz otobüslerin toplam sayısı 168'e ulaşacak. Yeni otobüslerin hizmete alınmasıyla birlikte ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar kademeli olarak filodan ayrılacak. Böylece filonun yaş ortalamasının düşürülmesi, bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılması, araç güvenilirliğinin artırılması ve İzmirlilere daha konforlu ve kesintisiz bir toplu ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor.

YENİ OTOBÜSLER İHTİYAÇ DUYULAN MAHALLELERE ULAŞACAK

Yeni araçlar yalnızca mevcut filonun yenilenmesinde kullanılmayacak. Hat ve sefer planlamalarında toplu ulaşıma erişimin daha güç olduğu, özellikle dar gelirli vatandaşların yoğun yaşadığı bölgeler de dikkate alınacak. Yolcu talebi, mevcut ulaşım olanakları ve bölgelerin fiziki koşulları değerlendirilerek yeni otobüslerin bu mahallelerde de hizmet vermesine yönelik planlama yapılacak. Böylece vatandaşların aktarma merkezlerine, raylı sistem bağlantılarına, eğitim, sağlık ve çalışma alanlarına erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.