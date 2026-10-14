Başkan Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla yemekte bir araya geldi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Başkan Erdoğan'ın Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna düzenlenen yemekte yer aldığı bildirildi.