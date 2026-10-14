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Başkan Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Başkan Erdoğan'ın Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna düzenlenen yemekte yer aldığı bildirildi.

Başkan Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. (Foto: ahaber.com.tr)Başkan Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. (Foto: ahaber.com.tr)

AK PARTİ'DEN PAYLAŞIM

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı."

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