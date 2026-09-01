Kritik davalar yeniden görülecek! Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Necip Hablemitoğlu'na

Yeni dönemde ayrıca Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen rüşvet soruşturması, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında yer aldığı şüpheliler hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmaların tamamlanarak iddianamelerin hazırlanması bekleniyor.