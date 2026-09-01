Kritik davalar yeniden görülecek! Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Necip Hablemitoğlu'na
Yargıda adli tatilin sona ermesiyle birlikte yoğun mesai yeniden başladı. Ayhan Bora Kaplan davasından Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına kadar tatil döneminde ara verilen kritik dava ve soruşturmalarda süreç kaldığı yerden devam edecek.
Yargıda 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, 31 Ağustos itibarıyla tamamlandı. 1 Eylül'de başlayan 2026-2027 Adli Yılı ile birlikte mahkemelerde normal çalışma düzenine geçilirken, tatil döneminde ara verilen duruşmalar da yeniden görülmeye başlanacak.
DİKKAT ÇEKEN DURUŞMA 3 EYLÜL'DE
Yeni adli yılın Ankara'daki dikkat çeken ilk duruşmalarından biri 3 Eylül'de yapılacak. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 76 sanığın yeniden yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
DOSYALAR PEŞ PEŞE
- 17 Eylül'de, FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava görülecek.
- 22 Eylül'de ise kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin dava yeniden görülecek. Dosyada sanık Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanıyor.
- 30 Eylül'de araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
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Yeni dönemde ayrıca Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen rüşvet soruşturması, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında yer aldığı şüpheliler hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmaların tamamlanarak iddianamelerin hazırlanması bekleniyor.
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Öte yandan Necip Hablemitoğlu davasının da görülmesi bekleniyor.