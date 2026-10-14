Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 13 Ekim'de alınan ihbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi. Kaş'ın yaklaşık 128 kilometre açığındaki gemiden alınan yaralı mürettebat, Kaş Limanı'nda bilinci açık şekilde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyir halindeki ticari gemide yaralanan bir mürettebat için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Kıyıdan yaklaşık 128 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen operasyonla yaralı mürettebat güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim 2026 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide bir mürettebatın yaralandığı ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-20 ve TCSG-911 botları sevk edildi.

128 KİLOMETRE AÇIKTA TIBBİ TAHLİYE Kaş ilçesinin 69 deniz mili (yaklaşık 128 kilometre) açığındaki gemiye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı mürettebatı güvenli şekilde bota aldı. Kaş Limanı'na getirilen mürettebat, bilinci açık şekilde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN EKİPLERE TEBRİK

İçişleri Bakanlığı, başarılı tahliye operasyonunda görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık personelini çalışmalarından dolayı tebrik etti.