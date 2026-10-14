Bakan Bayraktar'dan enerji dönüşümü mesajı: "LPG gerçek bir fark yaratabilir"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'daki Likit Gaz Haftası'nın açılışında Türkiye'nin yaklaşık 10 bin otogaz istasyonu ve 5,2 milyon LPG'li araçla dünyanın en büyük ikinci otogaz tüketicisi olduğunu söyledi. Küresel ölçekte yaklaşık 2 milyar kişinin temiz pişirme imkanından yoksun olduğunu belirten Bayraktar, "İşte bu noktada LPG gerçek bir fark yaratabilir." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Likit Gaz Haftası (Liquid Gas Week) programının açılışında küresel enerji güvenliği, Türkiye'nin LPG pazarı ve temiz enerjiye erişime ilişkin önemli mesajlar verdi.
Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük LPG pazarlarından birine sahip olduğunu belirterek ülkede yaklaşık 10 bin otogaz istasyonu ile 5,2 milyon LPG'li araç bulunduğunu açıkladı.
Küresel ölçekte yaklaşık 2 milyar insanın hala temiz pişirme imkanından yoksun olduğuna dikkati çeken Bayraktar, LPG'nin modern enerji hizmetlerine erişimde önemli bir alternatif olabileceğini vurguladı.
LİKİT GAZ HAFTASI İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ
Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) tarafından "Değişen Dünyada Dayanıklılık" temasıyla organize edilen Likit Gaz Haftası'nın açılışı İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen zirveye uluslararası kuruluşların temsilcileri, sektör liderleri, LPG şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve enerji uzmanları katıldı.
Programda Türkiye'nin enerji vizyonu, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir enerji dönüşümü ele alındı.
Zirvenin 16 Ekim Cuma günü sona ermesi planlanıyor.
"DENGELİ POLİTİKALARA İHTİYACIMIZ VAR"
Küresel enerji sektörünün olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Bayraktar, pandemi, tedarik zincirindeki kesintiler, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve silahlı çatışmaların enerji piyasalarını etkilediğine dikkati çekti.
Bayraktar, enerji güvenliğinin temel bir ulusal güvenlik önceliği haline geldiğini belirterek vatandaşlara güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamanın giderek zorlaştığını söyledi.
Enerji sistemlerinin yeni koşullara dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:
"Bu zorlukların üstesinden gelmek için, dayanıklı enerji sistemlerine ve her bir pazarın farklı ihtiyaçlarını dikkate alan gerçekçi, esnek ve dengeli akıllı politikalara ihtiyacımız var."
"TEK BİR ENERJİ KAYNAĞINA BAĞIMLI KALAMAYIZ"
Bayraktar, enerji politikalarının merkezinde çeşitlendirmenin bulunması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Tek bir enerji kaynağına, tek bir tedarikçiye, tek bir teknolojiye veya tek bir nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız."
Enerji arz güvenliğinde farklı kaynak, teknoloji, tedarikçi ve güzergahların önemine işaret eden Bayraktar, bu noktada LPG'nin de daha fazla dikkate alınması gerektiğini söyledi.
"LPG ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF SUNMAKTADIR"
LPG'nin küresel enerji tartışmalarında petrol ve doğal gazın gölgesinde kalabildiğini belirten Bayraktar, taşınabilirlik ve erişilebilirlik özelliklerine dikkati çekti.
Bayraktar, "Esnekliği, taşınabilirliği ve erişilebilirliği sayesinde LPG, özellikle arz kesintileri yaşanan dönemlerde milyonlarca tüketici için önemli bir alternatif sunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de LPG'nin uzun yıllardır enerji pazarının önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Bayraktar, evlerdeki kullanımından otogaza kadar geniş bir alanda rol oynadığını söyledi.
TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ OTOGAZ TÜKETİCİSİ
Türkiye'nin LPG pazarına ilişkin rakamları paylaşan Bakan Bayraktar, ülkenin geçen yıl itibarıyla toplam LPG tüketiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını açıkladı.
Bayraktar ayrıca Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci otogaz tüketicisi olduğunu söyledi.
Türkiye'nin otogaz istasyonları ve LPG ile çalışan araç sayısı bakımından ise dünyada birinci sırada bulunduğunu ifade etti.
Bayraktar, LPG'li araçların kayıtlı araç filosunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu söyledi.
Bu rakamların Türkiye'deki LPG pazarının olgunluğunu ve altyapının gücünü gösterdiğini ifade etti.
DÜNYADA 2 MİLYAR İNSAN TEMİZ PİŞİRME İMKANINDAN YOKSUN
Bayraktar'ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de temiz pişirmeye erişim oldu.
Teknolojik gelişmelere rağmen dünya çapında yaklaşık 2 milyar insanın hala temiz pişirme imkanından yoksun olduğunu belirten Bayraktar, geleneksel yakıt ve yöntemlerin sağlık ve çevre açısından sorunlara yol açtığını söyledi.
Meselenin yalnızca enerjiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bayraktar, bunun aynı zamanda halk sağlığı, ekonomik kalkınma ve çevre sorunu olduğunu ifade etti.
"LPG GERÇEK BİR FARK YARATABİLİR"
Bakan Bayraktar, modern enerji hizmetlerine erişimin kapsayıcı enerji dönüşümünün temel şartlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Milyarlarca insan temel modern enerji hizmetlerine erişemediği sürece, kapsayıcı bir enerji dönüşümünden söz edemeyiz. İşte bu noktada LPG gerçek bir fark yaratabilir."
Elektrik ve doğal gaz altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde LPG'nin geleneksel pişirme yakıtlarına pratik ve nispeten daha temiz bir alternatif sunduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin diğer ülkelere örnek olabileceğini kaydetti.
TEMİZ PİŞİRME COP31 GÜNDEMİNE TAŞINACAK
Temiz pişirme uygulamalarının yaygınlaştırılması için uygun fiyatlı tedarik, güvenli ekipman ve güvenilir dağıtım ağlarına ihtiyaç bulunduğunu belirten Bayraktar, hükümetler, sanayi ve uluslararası kuruluşlar arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.
Bayraktar, "Temiz pişirme, bu Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'de küresel gündeme taşımayı planladığımız önemli konulardan biridir." dedi.
İklim eyleminin enerjiye erişim ve ekonomik kalkınmayla birlikte ele alınması gerektiğini belirten Bayraktar, LPG'nin ulaşım, ısıtma ve endüstriyel uygulamalarda da fayda sağlamaya devam ettiğini söyledi.
LPG İÇİN 3 KÜRESEL ÖNCELİK
Bakan Bayraktar, küresel LPG endüstrisinin geleceğine ilişkin 3 temel öncelik sıraladı.
Birinci öncelik: Çeşitlendirilmiş kaynaklar, güvenilir altyapı ve daha güçlü uluslararası iş birliğiyle tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmak.
İkinci öncelik: Özellikle temiz pişirme ve modern enerji altyapısından yoksun toplumlarda LPG'ye güvenli ve uygun fiyatlı erişimi genişletmek.
Üçüncü öncelik: Verimliliği artırmak, güvenlik standartlarını güçlendirmek ve güvenilir düşük karbonlu çözümler geliştirmek için inovasyon ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmak.
"TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRDIR"
Türkiye'nin bu alanlarda uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye, bu öncelikleri ilerletmek için uluslararası ortaklarla iş birliği yapmaya hazırdır." dedi.
Likit Gaz Haftası'nın yeni ortaklıklar geliştirmek açısından önemli bir platform sunduğunu ifade eden Bayraktar, enerjinin geleceğinin tek bir kaynak veya teknolojiye bağlı olmayacağını vurguladı.
Bayraktar konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Enerjinin geleceği, tek bir yakıta veya teknolojiye bağlı olmayacaktır. Bu, ülkelerin farklı ihtiyaçlarına ve koşullarına cevap veren çözümlerin bir kombinasyonunu gerektirecektir ve LPG, bu sürekli gelişen enerji manzarasında önemli bir yere sahip olmaya devam edecektir."