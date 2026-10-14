Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen zirveye uluslararası kuruluşların temsilcileri, sektör liderleri, LPG şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve enerji uzmanları katıldı.

Küresel ölçekte yaklaşık 2 milyar insanın hala temiz pişirme imkanından yoksun olduğuna dikkati çeken Bayraktar, LPG'nin modern enerji hizmetlerine erişimde önemli bir alternatif olabileceğini vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük LPG pazarlarından birine sahip olduğunu belirterek ülkede yaklaşık 10 bin otogaz istasyonu ile 5,2 milyon LPG'li araç bulunduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , İstanbul'da düzenlenen Likit Gaz Haftası (Liquid Gas Week) programının açılışında küresel enerji güvenliği, Türkiye'nin LPG pazarı ve temiz enerjiye erişime ilişkin önemli mesajlar verdi.

(Foto: DHA)

"DENGELİ POLİTİKALARA İHTİYACIMIZ VAR"

Küresel enerji sektörünün olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Bayraktar, pandemi, tedarik zincirindeki kesintiler, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve silahlı çatışmaların enerji piyasalarını etkilediğine dikkati çekti.

Bayraktar, enerji güvenliğinin temel bir ulusal güvenlik önceliği haline geldiğini belirterek vatandaşlara güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamanın giderek zorlaştığını söyledi.

Enerji sistemlerinin yeni koşullara dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu zorlukların üstesinden gelmek için, dayanıklı enerji sistemlerine ve her bir pazarın farklı ihtiyaçlarını dikkate alan gerçekçi, esnek ve dengeli akıllı politikalara ihtiyacımız var."

"TEK BİR ENERJİ KAYNAĞINA BAĞIMLI KALAMAYIZ"

Bayraktar, enerji politikalarının merkezinde çeşitlendirmenin bulunması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tek bir enerji kaynağına, tek bir tedarikçiye, tek bir teknolojiye veya tek bir nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız."

Enerji arz güvenliğinde farklı kaynak, teknoloji, tedarikçi ve güzergahların önemine işaret eden Bayraktar, bu noktada LPG'nin de daha fazla dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"LPG ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF SUNMAKTADIR"

LPG'nin küresel enerji tartışmalarında petrol ve doğal gazın gölgesinde kalabildiğini belirten Bayraktar, taşınabilirlik ve erişilebilirlik özelliklerine dikkati çekti.

Bayraktar, "Esnekliği, taşınabilirliği ve erişilebilirliği sayesinde LPG, özellikle arz kesintileri yaşanan dönemlerde milyonlarca tüketici için önemli bir alternatif sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de LPG'nin uzun yıllardır enerji pazarının önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Bayraktar, evlerdeki kullanımından otogaza kadar geniş bir alanda rol oynadığını söyledi.