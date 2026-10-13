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Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Serap Belovacıklı hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara yönelik ağır ifadeler kullanan spiker Serap Belovacıklı'nın skandal paylaşımları büyük tepki topladı. İftira kampanyalarıyla sık sık gündeme gelen Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin eşi olan Belovacıklı, sosyal medyada halkı hedef alan seviyesiz açıklamalarda bulundu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Gelen tepkilerin ve yapılan paylaşımların ardından yargı harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, spiker Serap Belovacıklı hakkında sosyal medyadaki skandal ifadeleri sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.

Serap Belovacıklı hakkında gözaltı kararı bulunmadığı, beyanına başvurulmak üzere çağrılması talimatının verildiği öğrenildi.

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#Serap Belovacıklı #Soruşturma
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