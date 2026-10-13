Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Serap Belovacıklı hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.