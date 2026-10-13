İstanbul Eyüpsultan'da bir inşaat firmasında yağmur nedeniyle çalışmanın durdurulmasına rağmen tabela montajı için sahaya gönderilen 2 işçi, metal çıtanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Van'dan çalışmak için gelen çocukluk arkadaşlarından Mazlum Gürbüz (19) hayatını kaybederken Levent Çelik (18) ise yaralandı. Çelik, "İşten çıkarılma korkusuyla biz mecbur kaldık, gittik yağmurlu havada çalıştık. İkimiz de çalışmak istemiyorduk" dedi.

Van'da yaşayan Levent Çelik, 1 yıl önce bir inşaat firmasında bulduğu iş nedeniyle İstanbul'a taşındı. Çelik, iş güvenliği personeli olarak çalıştığı firmada çocukluk arkadaşı Mazlum Gürbüz'e de iş buldu. İki arkadaş, yaklaşık 5 ay boyunca aynı şantiyede birlikte çalıştı. 29 Eylül saat 11.00 sıralarında Kemerburgaz Mahallesi'ndeki şantiyede çalışan Gürbüz ve Çelik, yağmur nedeniyle çalışmayı bırakarak kaldıkları koğuşa geçti. Bir süre sonra yağmurun hafiflemesi üzerine iki işçi, şefleri tarafından aranarak tabela montajı yapmak üzere yeniden sahaya çağrıldı. Sepetli platformla tabelanın bulunduğu bölgeye çıkan işçilerden birinin elindeki metal çıtayı kaldırması üzerine çıta, yüksek gerilim hattına temas etti. Metal çıtanın elektrik akımını iletmesi sonucu iki işçi de akıma kapıldı. Sepetin içine düşen işçilerden Mazlum Gürbüz bayıldı. Levent Çelik'in yardım istemesi üzerine operatör sepeti aşağı indirdi. Şantiyedeki ilk yardım ekipleri, kalbi duran Gürbüz'e müdahale ederek onu yeniden hayata döndürmeye çalıştı. İlk müdahalenin ardından iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Olayda akıma kapılan iki işçi tedavi altına alındı. (Fotoğraf: DHA) BİR HAFTA DAYANABİLDİ Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda tedavi gören Mazlum Gürbüz, 5 Ekim'de hayatını kaybetti. Yaralanan Levent Çelik ise tedavisinin ardından taburcu oldu. İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Gürbüz'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Gürbüz, memleketi Van'ın Tuşba ilçesinde toprağa verildi. "OĞLUMU ZORLA ÇALIŞTIRMIŞLAR" Oğlunun yağmurlu havada zorla çalıştırıldığını öne süren anne Cahide Gürbüz, "Benim oğlum okulu bıraktı, bizim durumumuz iyi değildi, mecburen çalışmaya geldi. Bir iş kazası, ihmal var. Zorla çalıştırmışlar, onun işi değildi. Yağmurlu günde oğlumdan tabelayı çıkarmasını, sökmesini istemişler. Oğlumu zorla götürmüşler, zorla çalıştırmışlar" dedi. "ÇITAYI KALDIRIRKEN ELEKTRİK TELİNE DEĞDİ" İş kazasında yaralanan Levent Çelik, olay gününü anlatarak, "Biz sabah kalktık, yağmur yağıyordu diye odaya gidip yattık, çalışmadık. Saat 11.00'de şefimiz aradı. 'Yağmur biraz durmuş, gidip tabelayı yapın' dedi. Hava yağmurluydu, iş makinesinin üstüne çıktık. Arkadaşımın elinde demir çıta vardı, tabelaya montaj yapacaktık. Çıtayı kaldırırken elektrik teline değdi, ikimiz de akıma kapıldık. Sepetin içine düştük, o bayıldı. Ben konuşabiliyordum. Elektrik çarptığı anda bizi aşağı indirmesi için operatöre söyledik. Bizi aşağı indirdikten sonra şeflerimizi aradık. Onlar geldi, şantiyenin ilk yardım ekibi müdahale etti. Arkadaşımın kalbi durdu, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. 15-20 dakika sonra ambulans geldi. Belki ambulans 5 dakika daha erken gelseydi arkadaşımız bugün bu durumda olmazdı. Ondan sonra hastaneye geldik" ifadelerini kullandı.

Mazlum Gürbüz, 5 Ekim'de hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA) "İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSUYLA YAĞMURLU HAVADA ÇALIŞTIK" İşten çıkarılma korkusuyla yağmurlu havada çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Çelik, "Arkadaşımı öyle görünce kendi acımı hissedemedim. O an hiçbir şeyin farkında değildim ama sonrasında her yerim acıyordu, titriyordum. Elimde açık yara vardı, elim kanıyordu. Hava yağmurlu olduğu için şefe çıkmak istemediğimizi söyledik. Şef de 'O kadar kötü bir hava yok, çıkın' dedi. İşten çıkarılma korkusuyla mecbur kaldık, yağmurlu havada çalışmaya gittik. İkimiz de çalışmak istemiyorduk. 'Yağmur çok yağmıyor' dedi. Biz de mecbur kaldık, gittik" diye konuştu. "YÜKSEK GERİLİM HATTI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK" Şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne süren Çelik, "Biz şantiyede iş güvenliği alt personeli olarak çalışıyorduk. İşçilerin güvenli çalışmasını sağlamak için oradaydık ama şirket bizim güvenliğimizi sağlayamadı. Ben 1 yıldır burada çalışıyorum. Geçen yıl eylülde başladım, arkadaşım da haziranda başladı. İkimiz çocukluk arkadaşıyız, aynı köyde büyüdük. Okuyorduk ama ailevi nedenlerle geçim sıkıntısı yaşadığımız için okulu bırakıp buraya geldik, inşaatta çalıştık. Normalde yaptığımız iş bize ait değildi. Biz sadece sahadaki işçilerin iş güvenliğini sağlıyorduk. Şu an çok üzgünüm, ayakta bile zor duruyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı, beraber büyüdük, kardeşim gibiydi. Oraya giderken elektrik akımının olduğunu bilmiyorduk. Bize elektrik hattı olduğunu söylemediler. Elektriği kesip kesmediklerini de belirtmediler. Akıma kapıldığımızda anladık. İkimiz de direkte ve tellerde yüksek gerilim olduğunu bilmiyorduk. Herhangi bir önlem de yoktu" açıklamasını yaptı.