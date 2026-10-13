İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, çarptığı iki aracın ardından demir bariyerleri aşarak İSKİ Genel Müdürlüğünün bahçesine yuvarlandı. Kazada araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kadri Tekin'in kullandığı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken önünde bulunan araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hızını kesemeyen kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğüne girmek üzere olan Selahattin Keleş yönetimindeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesinde bulunan otoparka yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kamyon sürücüsü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.