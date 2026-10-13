“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının 32. gününde Muhittin Palazoğlu, Murat Ongun’un eşine ait Byzag firmasından ürün alınması için reklam sektörüne uygulanan baskıyı anlattı. Palazoğlu, ödemelerin kamu gücüyle dayatılan irtikap ve haraç olduğunu belirterek 2019 seçimleri sonrası kurulan sistemi, bir gecede indirilen reklam panolarını ve Murat Ongun ile Serdal Taşkın üzerinden yürütülen baskı mekanizmasını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasının 32. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada, reklam sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu savunma yaptı. İŞ İNSANI MUHİTTİN PALAZOĞLU BASKI ÇARKINI ANLATTI Etkinlik organizasyonu ve açık hava reklamcılığı alanında faaliyet gösteren Adstation şirketini 2011 yılında kardeşi Mehmet Esat Palazoğlu ile birlikte kurduğunu belirten Palazoğlu, 2024 yılının başlarında aile içinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle şirketleri ve yürüttükleri işleri tamamen ayırma kararı aldıklarını söyledi. Adstation'ın kurucularından biri olduğunu ve şirketi adeta çocuğu gibi gördüğünü ifade eden Palazoğlu, şirketi devralmak istediğini ancak kardeşiyle devir konusunda uzun süre anlaşamadıklarını belirtti. Bu nedenle 5 Mart 2025'e kadar şirket yönetimine katılamadığını, temsil ve imza yetkisinin de bulunmadığını kaydetti. Ağaç A.Ş. davasında çarpıcı ifade AĞAÇ A.Ş. DAVASINDA ÇARPICI İFADE Bu dönemde işlerin iletişim ve koordinasyonunu yürütecek birine ihtiyaç duyduklarını anlatan Palazoğlu, daha önce yanlarında çalışan, sonrasında kendi reklam şirketini kuran ve reklam alanlarının pazarlama süreçlerinde şirketlerle çalışan Deniz Dörtyol'a teklif götürüldüğünü söyledi. Palazoğlu, Dörtyol'un bu işleri yürütmesine karşı çıkmadığını belirterek, "Adstation, 2019 yılından sonra İBB veya iştiraklerinden herhangi bir ihale almamıştır." dedi.

Soldan sağa sırasıyla Emrah Bağdatlı, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun "BUNUN ADI TİCARET DEĞİL, BASKIDIR, HARAÇTIR" Savunmasının devamında reklamcı Deniz Dörtyol'un bir gün yanına geldiğini anlatan Palazoğlu, Dörtyol'un kendisine Emrah Bağdatlı'nın tesbih alması konusunda baskı yaptığını söylediğini aktardı. Bunun üzerine durumu sorguladığını belirten Palazoğlu, Dörtyol'un kendisine Bağdatlı'dan gelen bir mesajı gösterdiğini ifade etti. İBB davasında çuvalla para iddiası İBB DAVASINDA ÇUVALLA PARA İDDİASI Mesajda "Patronun karısının şirketi, iyi düşün." ifadesinin yer aldığını söyleyen Palazoğlu, Dörtyol'un reklam sektöründe iş yapamayacağı yönünde tehdit edildiğini anlattığını belirtti. Palazoğlu, bunun üzerine reklam alanlarının zarar görmesi ihtimaline karşı gerekirse Ahmet Palazoğlu ile görüşerek karar vermelerini söylediğini kaydetti. Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait olduğu belirtilen Byzag şirketine yapılan ödemenin kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini savunan Palazoğlu, ödemenin Adstation tarafından yapılan bir şirket işlemi olduğunu ifade etti. Ödeme tarihinde Adstation'da ortaklık, yöneticilik, temsil veya imza yetkisinin bulunmadığını belirten Palazoğlu, 27 Aralık 2019 ile 5 Mart 2025 tarihleri arasında şirkette herhangi bir payının ya da yönetim görevinin olmadığını söyledi. Palazoğlu, kardeşi Ahmet Palazoğlu'nu suçlayıcı bir beyanda bulunmadığının da altını çizerek, "Ödeme yapılan şirket, Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen Byzag'dır. Bunun adı ticaret değil, baskıdır, haraçtır. Kaldı ki kamu görevinin sağladığı nüfuz kullanılarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur." ifadelerini kullandı. Muhittin Palazoğlu, İBB davasında reklam sektörüne yönelik baskıyı ve reklam panolarının bir gecede indirilmesini anlattı "MURAT ONGUN, YALAN SÖYLEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORSA DOSYADAKİ SORULARA CEVAP VERMELİ" Savunmasında Murat Ongun'un duruşma sırasındaki sözlerine de değinen Palazoğlu, Ongun'un kendisine "münafık", "iftiracı fabrikatörü", "sahte" ve "kene gibi adam" şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü. Ongun'un duruşma boyunca özellikle kendisini hedef aldığını savunan Palazoğlu, Byzag şirketiyle ilgili konu gündeme geldiğinde kendi adının anlatıma dahil edilmeye çalışıldığını söyledi. Palazoğlu, Ongun'un açıklaması gereken hususlara cevap vermek yerine kendisini hedef göstererek asıl iddiaları gölgelemeye ve kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığını ileri sürdü. Palazoğlu, "Bana hakaret edilmesi veya ismimin sürekli tekrar edilmesi, Byzag konusunda cevap bekleyen soruları ortadan kaldırmaz. Murat Ongun gerçekten benim yalan söylediğimi düşünüyorsa bana hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir." dedi. Ongun'un kendi ev kirası sorulduğunda konunun dosyayla ilgili olmadığını söylediğini belirten Palazoğlu, kendisi gündeme geldiğinde ise ailesi, geçmişi ve tanıdığı kişiler hakkında uzun açıklamalar yapıldığını savunarak, "Benim üzerimden adeta magazin yapmaktadır." ifadelerini kullandı.