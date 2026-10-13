İş insanı Muhittin Palazoğlu, İBB’deki vurgun ve baskı çarkını anlattı: “Bunun adı ticaret değil, haraçtır”
“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının 32. gününde Muhittin Palazoğlu, Murat Ongun’un eşine ait Byzag firmasından ürün alınması için reklam sektörüne uygulanan baskıyı anlattı. Palazoğlu, ödemelerin kamu gücüyle dayatılan irtikap ve haraç olduğunu belirterek 2019 seçimleri sonrası kurulan sistemi, bir gecede indirilen reklam panolarını ve Murat Ongun ile Serdal Taşkın üzerinden yürütülen baskı mekanizmasını açıkladı.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasının 32. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada, reklam sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu savunma yaptı.
İŞ İNSANI MUHİTTİN PALAZOĞLU BASKI ÇARKINI ANLATTI
Etkinlik organizasyonu ve açık hava reklamcılığı alanında faaliyet gösteren Adstation şirketini 2011 yılında kardeşi Mehmet Esat Palazoğlu ile birlikte kurduğunu belirten Palazoğlu, 2024 yılının başlarında aile içinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle şirketleri ve yürüttükleri işleri tamamen ayırma kararı aldıklarını söyledi.
Adstation'ın kurucularından biri olduğunu ve şirketi adeta çocuğu gibi gördüğünü ifade eden Palazoğlu, şirketi devralmak istediğini ancak kardeşiyle devir konusunda uzun süre anlaşamadıklarını belirtti. Bu nedenle 5 Mart 2025'e kadar şirket yönetimine katılamadığını, temsil ve imza yetkisinin de bulunmadığını kaydetti.
Bu dönemde işlerin iletişim ve koordinasyonunu yürütecek birine ihtiyaç duyduklarını anlatan Palazoğlu, daha önce yanlarında çalışan, sonrasında kendi reklam şirketini kuran ve reklam alanlarının pazarlama süreçlerinde şirketlerle çalışan Deniz Dörtyol'a teklif götürüldüğünü söyledi. Palazoğlu, Dörtyol'un bu işleri yürütmesine karşı çıkmadığını belirterek, "Adstation, 2019 yılından sonra İBB veya iştiraklerinden herhangi bir ihale almamıştır." dedi.
"BUNUN ADI TİCARET DEĞİL, BASKIDIR, HARAÇTIR"
Savunmasının devamında reklamcı Deniz Dörtyol'un bir gün yanına geldiğini anlatan Palazoğlu, Dörtyol'un kendisine Emrah Bağdatlı'nın tesbih alması konusunda baskı yaptığını söylediğini aktardı. Bunun üzerine durumu sorguladığını belirten Palazoğlu, Dörtyol'un kendisine Bağdatlı'dan gelen bir mesajı gösterdiğini ifade etti.
Mesajda "Patronun karısının şirketi, iyi düşün." ifadesinin yer aldığını söyleyen Palazoğlu, Dörtyol'un reklam sektöründe iş yapamayacağı yönünde tehdit edildiğini anlattığını belirtti. Palazoğlu, bunun üzerine reklam alanlarının zarar görmesi ihtimaline karşı gerekirse Ahmet Palazoğlu ile görüşerek karar vermelerini söylediğini kaydetti.
Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait olduğu belirtilen Byzag şirketine yapılan ödemenin kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini savunan Palazoğlu, ödemenin Adstation tarafından yapılan bir şirket işlemi olduğunu ifade etti. Ödeme tarihinde Adstation'da ortaklık, yöneticilik, temsil veya imza yetkisinin bulunmadığını belirten Palazoğlu, 27 Aralık 2019 ile 5 Mart 2025 tarihleri arasında şirkette herhangi bir payının ya da yönetim görevinin olmadığını söyledi.
Palazoğlu, kardeşi Ahmet Palazoğlu'nu suçlayıcı bir beyanda bulunmadığının da altını çizerek, "Ödeme yapılan şirket, Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen Byzag'dır. Bunun adı ticaret değil, baskıdır, haraçtır. Kaldı ki kamu görevinin sağladığı nüfuz kullanılarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur." ifadelerini kullandı.
"MURAT ONGUN, YALAN SÖYLEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORSA DOSYADAKİ SORULARA CEVAP VERMELİ"
Savunmasında Murat Ongun'un duruşma sırasındaki sözlerine de değinen Palazoğlu, Ongun'un kendisine "münafık", "iftiracı fabrikatörü", "sahte" ve "kene gibi adam" şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü.
Ongun'un duruşma boyunca özellikle kendisini hedef aldığını savunan Palazoğlu, Byzag şirketiyle ilgili konu gündeme geldiğinde kendi adının anlatıma dahil edilmeye çalışıldığını söyledi. Palazoğlu, Ongun'un açıklaması gereken hususlara cevap vermek yerine kendisini hedef göstererek asıl iddiaları gölgelemeye ve kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığını ileri sürdü.
Palazoğlu, "Bana hakaret edilmesi veya ismimin sürekli tekrar edilmesi, Byzag konusunda cevap bekleyen soruları ortadan kaldırmaz. Murat Ongun gerçekten benim yalan söylediğimi düşünüyorsa bana hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir." dedi.
Ongun'un kendi ev kirası sorulduğunda konunun dosyayla ilgili olmadığını söylediğini belirten Palazoğlu, kendisi gündeme geldiğinde ise ailesi, geçmişi ve tanıdığı kişiler hakkında uzun açıklamalar yapıldığını savunarak, "Benim üzerimden adeta magazin yapmaktadır." ifadelerini kullandı.
"BURADA BİZİ YAŞATMAYACAKLAR DEDİM VE REKLAM SEKTÖRÜNDEN ÇEKİLDİM"
Palazoğlu'nun savunmasının ardından cumhuriyet savcısı, seçim sonrasındaki döneme ilişkin ifadesinde bahsettiği sistemin ne olduğunu sordu. Savcı, Palazoğlu'nun "Yeni sistem kurulup bütün sektöre bildirildi. Eğer İstanbul'a reklam asılması isteniyorsa bu sisteme uymamız gerektiği tarafımıza bildirildi." şeklindeki beyanını hatırlattı.
Soruya yanıt veren Palazoğlu, 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin ardından yönetimin değiştiğini ve bu seçimden sonra bütün reklam alanlarının tek gecede indirildiğini söyledi. O dönemde Adstation'ın yöneticisi ve yetkilisi olduğunu belirten Palazoğlu, daha sonra reklam sektöründen bir kişinin kendileriyle görüştüğünü, ardından Serdal Taşkın ile bir araya geldiğini anlattı.
Taşkın'ın kendisini Murat Ongun'a götürdüğünü belirten Palazoğlu, yeni sistemin kendilerine Serdal Taşkın ve Murat Ongun tarafından bildirildiğini öne sürdü. Palazoğlu, "Ondan sonra zaten 'Burada bizi yaşatmayacaklar.' dedim. Ben altı ay sonra Adstation'dan ve reklam sektöründen çekildim." diye konuştu.