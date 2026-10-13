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Toz taşınımı ve sağanak aynı anda etkili olacak! Meteoroloji 16 il için uyardı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Toz taşınımı ve sağanak aynı anda etkili olacak! Meteoroloji 16 il için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar için peş peşe uyarılarda bulundu. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Türkiye, ekim ayının ortasında hareketli bir hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 13 Ekim 2026 tarihli değerlendirmelerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde etkili olacak toz taşınımı da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

13 EKİM HAVA DURUMU: İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

(MGM)(MGM)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 13 Ekim Salı gününe ilişkin tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ege'nin kuzey kıyıları, Marmara'nın batısı ile Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 1 ila 3 derece azalması beklenirken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da etkili olabilir.

(A Haber)(A Haber)

YAĞIŞLI HAVA BATIDAN ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili olan yağışlar devam ediyor. İstanbul'da ise gün içinde zaman zaman hafif yağış geçişleri bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Gün ilerledikçe yeni bir yağış sisteminin Ege üzerinden yurda yaklaşması bekleniyor. Orta Akdeniz üzerinde oluşan alçak basınç sisteminin etkisiyle yağışların önce Ege kıyılarında, ardından Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'de etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Tek, yağışların başlangıçta her bölgede kuvvetli olmayacağını belirterek özellikle Ege kıyılarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Muğla ve Aydın çevrelerinde etkili olması beklenen yağışlı sistemin gece saatlerine doğru başka bölgelere de yayılacağını söyledi.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

İstanbul'da günün ilk bölümünde çok kuvvetli yağış beklenmediğini belirten Adil Tek, kentte zaman zaman yağmur geçişlerinin görülebileceğini söyledi. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken dönemin çarşamba gecesinden itibaren başlayacağını ifade etti.

A Haber yayınında İstanbul'da su baskını riski olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Tek, yağışlı sistemin kent üzerinde etkisini artıracağını belirtti. Uzman, özellikle gece saatlerinden perşembe sabahına kadar olan süreçte dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

İSTANBULLULAR HAVALARIN SOĞUMASINI HİSSEDECEK

İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte daha serin bir hava etkili olacak. Adil Tek, özellikle çarşamba gecesinden itibaren yağış ve fırtınayla birlikte hissedilen soğukluğun artacağını belirtti.

Uzman, kentte yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini, özellikle perşembe günü yağışların daha kuvvetli olabileceğini ifade etti. Sıcaklıklardaki düşüş nedeniyle vatandaşların dışarı çıkarken şemsiye ve mevsime uygun kıyafet bulundurması öneriliyor.

(A Haber)(A Haber)

MARMARA, EGE VE BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışlı sistemin ilerleyen saatlerde daha geniş bir alanı etkilemesi bekleniyor. Adil Tek, özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış görülebileceğini belirtti. Uzman, yaklaşan sistem için önceden tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu geceden itibaren özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağışlar var. Yarın için, çarşamba günü için bugünden önlemlerin alınması gerekiyor."

Yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte yerel su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle özellikle yağışın kuvvetli beklendiği bölgelerde güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.

(MGM)(MGM)

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

METEOROLOJİK UYARI
Kuvvetli Yağış ve Gök Gürültüsü
Batı Hattı
Uyarı verilen şehirler
Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli,Manisa, Tekirdağ
BEKLENEN TEHLİKE VE OLASI RİSKLER\
21-60 kg/m² şiddetli yağış, ani sel, yıldırım, su baskınları ve kuvvetli rüzgar
METEOROLOJİK UYARI
Yoğun Toz Taşınımı
Güneydoğu ve Doğu Hattı
Uyarı verilen şehirler
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ,Gaziantep, Kilis, Malatya, Mardin, Şanlıurfa
BEKLENEN TEHLİKE VE OLASI RİSKLER
Hava kalitesinde ani bozulma, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

ŞANLIURFA VE ADIYAMAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Günün öne çıkan uyarılarından biri Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yapıldı. Meteoroloji, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde bugün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Bölgede etkili olabilecek kuvvetli yağışın ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

ÇAMUR YAĞMURU KAPIDA

Haritanın diğer ucunda ise bambaşka bir tabiat olayı yaşanıyor. Suriye üzerinden yurda giriş yapan toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de havanın rengini sarıya ve kızıla çevirmeye başladı.

Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı bulunurken, bölgedeki diğer illerde havadaki yoğun partiküller yağışla birleşecek. Yere inen damlalar araçların ve evlerin üzerine çamur olarak yapışacak. Yetkililer, özellikle astım, KOAH gibi solunum yolu rahatsızlığı olan kronik hastaların ve yaşlıların zaruri olmadıkça açık havada bulunmaması gerektiğini vurguluyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in A Haber yayınında yaptığı değerlendirmeler, özellikle batı bölgelerinde yaşayanların önümüzdeki günlerde hava koşullarını yakından takip etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlar, İstanbul'da su baskını riski ve rüzgarın fırtına seviyesine ulaşabilme ihtimali nedeniyle vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.

(MGM)(MGM)

FIRTINA HAFTA BOYU SÜRECEK

Meteorolojinin 13 - 19 Ekim tarihli 7 günlük genel projeksiyonu, yağışların sadece bir günle sınırlı kalmayacağını kanıtlıyor:

  • 14 Ekim Çarşamba: Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz (Muğla, Antalya çevreleri) "çok kuvvetli yağış" çemberine giriyor. İç kesimlerde güneyden 40-60 km/saat hızla fırtına esecek.
  • 15 Ekim Perşembe: Yağış kütlesi Karadeniz ve Doğu Anadolu kırsalına genişliyor. Birçok ilde gök gürültülü sağanak aynı anda sürecek.
  • 16 - 17 Ekim Cuma ve Cumartesi: Sıcaklıklar yurt genelinde hissedilir şekilde düşecek. Doğu Anadolu'da sıcaklık değerleri mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek; geceleri tek haneli rakamlar görülecek.
  • Pazar ve Pazartesi: Sistemin doğuya kayarak etkisini kademeli biçimde yitirmesi ve yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

13 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Şehir

En yüksek sıcaklık

Hava durumu

Bursa

23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Çanakkale

19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak

İstanbul

20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Kırklareli

18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

(A Haber)(A Haber)

EGE

Şehir

En yüksek sıcaklık

Hava durumu

Denizli

23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

İzmir

24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak

Manisa

24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Muğla

19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Toz taşınımı ve sağanak aynı anda etkili olacak! Meteoroloji 16 il için uyardı - 1

AKDENİZ

Şehir

En yüksek sıcaklık

Hava durumu

Adana

28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Antalya

25°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak

Burdur

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Hatay

27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batı kıyılarında gece saatlerinde yerel kuvvetli yağış görülebilir. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

İÇ ANADOLU

Şehir

En yüksek sıcaklık

Hava durumu

Ankara

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak

Çankırı

23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak

Eskişehir

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak

Konya

23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

(A Haber)(A Haber)

BATI KARADENİZ

Şehir

En yüksek sıcaklık

Hava durumu

Bolu

21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Düzce

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Kastamonu

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak

Zonguldak

21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

(A Haber)(A Haber)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Şehir

En yüksek sıcaklık

Hava durumu

Amasya

27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak

Rize

25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak

Samsun

24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak

Trabzon

25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

(A Haber)(A Haber)

DOĞU ANADOLU

Şehir

En yüksek sıcaklık

Hava durumu

Erzurum

16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Kars

16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Malatya

20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak

Van

17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

(A Haber)(A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Şehir

En yüksek sıcaklık

Hava durumu

Diyarbakır

23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak

Mardin

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısında yer yer kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinde sağanak

Siirt

21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak

Şanlıurfa

24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinde sağanak

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir. Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede toz taşınımı da tahmin ediliyor.

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