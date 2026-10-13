Türkiye, ekim ayının ortasında hareketli bir hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 13 Ekim 2026 tarihli değerlendirmelerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde etkili olacak toz taşınımı da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 1 ila 3 derece azalması beklenirken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da etkili olabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 13 Ekim Salı gününe ilişkin tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ege'nin kuzey kıyıları, Marmara'nın batısı ile Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

(A Haber)

YAĞIŞLI HAVA BATIDAN ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili olan yağışlar devam ediyor. İstanbul'da ise gün içinde zaman zaman hafif yağış geçişleri bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Gün ilerledikçe yeni bir yağış sisteminin Ege üzerinden yurda yaklaşması bekleniyor. Orta Akdeniz üzerinde oluşan alçak basınç sisteminin etkisiyle yağışların önce Ege kıyılarında, ardından Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'de etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Tek, yağışların başlangıçta her bölgede kuvvetli olmayacağını belirterek özellikle Ege kıyılarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Muğla ve Aydın çevrelerinde etkili olması beklenen yağışlı sistemin gece saatlerine doğru başka bölgelere de yayılacağını söyledi.