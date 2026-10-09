İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde

436 sanığın yargılandığı İmamoğlu davasının 95. duruşmasında savunma yapan reklamcı Deniz Dörtyol, firari sanık Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı'ya çuval içinde para gönderdiğini anlattı. Dörtyol, Bağdatlı'nın yurt dışına çıktıktan sonra "Samuel Boston" ismini kullandığını, bazı ihalelerin sonuçlarının da önceden belirlendiğini öne sürdü.

Kamuoyunda İmamoğlu davası olarak bilinen ve 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 95. duruşmasında, tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada reklamcı Deniz Dörtyol savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında daha önce ifade veren Dörtyol, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden yürütüldüğünü iddia ettiği ihale süreçlerini, reklam alanları için talep edildiğini söylediği ödemeleri ve firari sanık Emrah Bağdatlı ile ilişkisini anlattı. Dörtyol'un savunmasında çuval içinde gönderildiğini söylediği paralar ve Bağdatlı'nın kullandığını öne sürdüğü "Samuel Boston" ismi öne çıktı.

ÇUVALLA PARA GÖNDERİLDİĞİNİ ANLATTI Deniz Dörtyol, firari sanık Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı'ya bir kargo şirketi aracılığıyla çuval içinde para gönderdiğini söyledi. Dörtyol'un önceki savcılık ifadesinde, Özge Bağdatlı'ya 13 Şubat 2024 tarihinde özel kurye aracılığıyla 6 milyon 100 bin TL gönderdiğini ileri sürdüğü de yer aldı. Söz konusu gönderime ilişkin taşıma irsaliyesi ve WhatsApp yazışmalarını savcılığa sunduğunu belirten Dörtyol'un anlatımları, soruşturma dosyasındaki para hareketlerine ilişkin iddialar arasında bulunuyor.

KOD ADI İDDİASI: "SAMUEL BOSTON" Dörtyol, Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına çıkmasının ardından farklı isimlerle kendisiyle iletişim kurduğunu öne sürdü. Telefonundaki ve mesajlaşma uygulamalarındaki kayıtlara değinen Dörtyol, şu ifadeleri kullandı: "Telefonumda Samuel Boston olarak kayıtlı olan kişi Emrah Bağdatlı." Dörtyol, Bağdatlı'nın Sam Boston, Samuel Boston, Samuel, Boston ve S Boston gibi isimler kullandığını belirterek yazışma ve telefon görüşmelerini bu isimler üzerinden sürdürdüklerini anlattı.

"REKLAM ALANLARIMIZ BİR GECEDE SÖKÜLDÜ" Dörtyol, 2019'daki yerel seçimlerden sonra şirketinin kullandığı açık hava reklam alanlarının belediye zabıtaları tarafından söküldüğünü iddia etti. Reklam alanlarının özel mülklerden kiralandığını ve gerekli izinlere sahip olduklarını savunan Dörtyol, kullanımın devamı için Kültür A.Ş. tarafından düzenlenecek faturaları ödemelerinin istendiğini söyledi. Dörtyol, 2019-2021 yılları arasında kesilen faturaları ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için ödemek zorunda kaldıklarını ileri sürdü. Buna rağmen bazı reklam alanlarının kullanımına izin verilmediğini belirtti. MURAT ONGUN'A UZANAN İZİN SÜRECİ İDDİASI Deniz Dörtyol, 2021 yılından sonra reklam alanlarına ilişkin izin süreçlerini Medya A.Ş. üzerinden yürüttüklerini anlattı. Dörtyol, taleplerini Medya A.Ş.'de görevli Elif Güven'e ilettiklerini, Güven'in de bunları Murat Ongun'a aktardığını öne sürdü. Bu süreçte kendilerinden belirli bedeller talep edildiğini savunan Dörtyol, söz konusu ödemeleri yapmak zorunda kaldıklarını iddia etti.