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İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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436 sanığın yargılandığı İmamoğlu davasının 95. duruşmasında savunma yapan reklamcı Deniz Dörtyol, firari sanık Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı'ya çuval içinde para gönderdiğini anlattı. Dörtyol, Bağdatlı'nın yurt dışına çıktıktan sonra "Samuel Boston" ismini kullandığını, bazı ihalelerin sonuçlarının da önceden belirlendiğini öne sürdü.

İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde 1

Kamuoyunda İmamoğlu davası olarak bilinen ve 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 95. duruşmasında, tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada reklamcı Deniz Dörtyol savunma yaptı.

Etkin pişmanlık kapsamında daha önce ifade veren Dörtyol, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden yürütüldüğünü iddia ettiği ihale süreçlerini, reklam alanları için talep edildiğini söylediği ödemeleri ve firari sanık Emrah Bağdatlı ile ilişkisini anlattı.

Dörtyol'un savunmasında çuval içinde gönderildiğini söylediği paralar ve Bağdatlı'nın kullandığını öne sürdüğü "Samuel Boston" ismi öne çıktı.

İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde 2

ÇUVALLA PARA GÖNDERİLDİĞİNİ ANLATTI

Deniz Dörtyol, firari sanık Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı'ya bir kargo şirketi aracılığıyla çuval içinde para gönderdiğini söyledi.

Dörtyol'un önceki savcılık ifadesinde, Özge Bağdatlı'ya 13 Şubat 2024 tarihinde özel kurye aracılığıyla 6 milyon 100 bin TL gönderdiğini ileri sürdüğü de yer aldı.

Söz konusu gönderime ilişkin taşıma irsaliyesi ve WhatsApp yazışmalarını savcılığa sunduğunu belirten Dörtyol'un anlatımları, soruşturma dosyasındaki para hareketlerine ilişkin iddialar arasında bulunuyor.

İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde 3

KOD ADI İDDİASI: "SAMUEL BOSTON"

Dörtyol, Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına çıkmasının ardından farklı isimlerle kendisiyle iletişim kurduğunu öne sürdü.

Telefonundaki ve mesajlaşma uygulamalarındaki kayıtlara değinen Dörtyol, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonumda Samuel Boston olarak kayıtlı olan kişi Emrah Bağdatlı."

Dörtyol, Bağdatlı'nın Sam Boston, Samuel Boston, Samuel, Boston ve S Boston gibi isimler kullandığını belirterek yazışma ve telefon görüşmelerini bu isimler üzerinden sürdürdüklerini anlattı.

İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde 4

"REKLAM ALANLARIMIZ BİR GECEDE SÖKÜLDÜ"

Dörtyol, 2019'daki yerel seçimlerden sonra şirketinin kullandığı açık hava reklam alanlarının belediye zabıtaları tarafından söküldüğünü iddia etti.

Reklam alanlarının özel mülklerden kiralandığını ve gerekli izinlere sahip olduklarını savunan Dörtyol, kullanımın devamı için Kültür A.Ş. tarafından düzenlenecek faturaları ödemelerinin istendiğini söyledi.

Dörtyol, 2019-2021 yılları arasında kesilen faturaları ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için ödemek zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Buna rağmen bazı reklam alanlarının kullanımına izin verilmediğini belirtti.

MURAT ONGUN'A UZANAN İZİN SÜRECİ İDDİASI

Deniz Dörtyol, 2021 yılından sonra reklam alanlarına ilişkin izin süreçlerini Medya A.Ş. üzerinden yürüttüklerini anlattı.

Dörtyol, taleplerini Medya A.Ş.'de görevli Elif Güven'e ilettiklerini, Güven'in de bunları Murat Ongun'a aktardığını öne sürdü.

Bu süreçte kendilerinden belirli bedeller talep edildiğini savunan Dörtyol, söz konusu ödemeleri yapmak zorunda kaldıklarını iddia etti.

İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde 5

"İŞLERİ BÖYLE YÜRÜTECEKSİNİZ"

Dörtyol, 2023 yılında kendi reklam şirketini kurduğunu ve daha önce çalıştığı şirketin açık hava reklam pazarlama faaliyetlerini de yürüttüğünü anlattı.

Emrah Bağdatlı ile ilk görüşmesini 3 Ocak 2024'te WhatsApp üzerinden yaptığını söyleyen Dörtyol, Bağdatlı'nın kendisine ihale süreçleriyle ilgili talimat verdiğini ileri sürdü.

Dörtyol, daha sonra "dosyacılık" olarak adlandırıldığını öğrendiğini söylediği uygulamaların, ihaleye girmeden önce ihale bilgilerine ulaşılması ve ihaleye katılacak başka firmaların ayarlanması gibi işlemleri kapsadığını anlattı.

Bağdatlı'nın kendisine "İşleri böyle yürüteceksiniz" dediğini aktardı.

"MURAT ONGUN'A BİR ŞEY OLMAZ"

Dörtyol, Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına çıkmasından önce kendisiyle yaptığı bir görüşmeyi de duruşmada anlattı.

Bağdatlı'nın olası bir soruşturma durumunda kendisini uyardığını öne süren Dörtyol, şu sözleri aktardı:

"Murat Ongun'a bir şey olmaz. Sana ve bana kimse sahip çıkmaz. Benim dediklerimi uygula."

Dörtyol, bu görüşmenin yapıldığı sırada Bağdatlı'nın yurt dışına çıkacağını bilmediğini söyledi.

İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde 6

9 MART 2025'TEKİ GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Deniz Dörtyol, 9 Mart 2025'te Özge Bağdatlı ile görüştüğünü ve bu sırada onun telefonundan Emrah Bağdatlı ile konuştuğunu belirtti.

Dörtyol'un anlatımına göre Bağdatlı, kendisine siyasi ve tarihi benzetmeler içeren ifadeler kullandı.

Bağdatlı'nın, talimatlarına uyması durumunda zarar görmeyeceğini söylediğini ileri süren Dörtyol, olası bir gözaltı halinde belirli avukatlarla görüşmesi yönünde yönlendirildiğini de iddia etti.

İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde 7

AVUKATLARIN YÖNLENDİRMESİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Dörtyol, Emrah Bağdatlı'nın kendisini avukatlar Serkan Günel ve Yiğit Kazım Akalın'a yönlendirdiğini öne sürdü.

Bu kişilerle yaptığı görüşmelerde kendisine kimseye bilgi vermemesi ve belirlenen sınırların dışına çıkmaması yönünde uyarılar yapıldığını iddia etti.

Dörtyol, avukat Rahşan isimli kişinin de bazı görüşmelere WhatsApp üzerinden katıldığını anlattı.

SAVCININ SORUSUNA "DOĞRUDUR" YANITI

Duruşmada Deniz Dörtyol'un çapraz sorgusu da yapıldı. Cumhuriyet savcısı, bazı ihalelerde firmaların önceden ayarlandığı, fiyatların ilgili şirket yetkilileri tarafından doldurulduğu ve hangi firmanın ihaleyi kazanacağının baştan belli olduğu yönündeki anlatımları Dörtyol'a sordu.

Dörtyol, hangi işi kazanıp hangisini kaybedeceğinin önceden belli olduğunu söyledi.

Savcının, "O zaman ihale tamamen göstermelik mi oluyor bu durumda?" sorusuna ise "Doğrudur." yanıtını verdi.

İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde 8

MURAT ONGUN'UN EŞİNİN ŞİRKETİNDEN ALIŞVERİŞ İDDİASI

Deniz Dörtyol, savunmasında Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait olduğunu söylediği BYZAG firmasından alışveriş yaptırıldığı iddiasını da gündeme getirdi.

Dörtyol, Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle H-Station şirketine yaklaşık 200 tespih aldırıldığını ileri sürdü.

Tespihlerin teslim edilmesinin ardından ödeme konusunda baskı içeren mesajlar aldığını iddia eden Dörtyol, Bağdatlı'nın kendisine bu şirketin Murat Ongun'un eşine ait olduğunu söylediğini anlattı.

Dörtyol, daha sonra ödemenin yapılmasını sağladığını ifade etti.

İmamoğlu davasında Deniz Dörtyol'un çuvalla para gönderme ve Emrah Bağdatlı'nın 'Samuel Boston' ismini kullandığı iddiaları gündemde 9

"BU SİSTEMİN İÇİNE MECBUR BIRAKILARAK ÇEKİLDİM"

Deniz Dörtyol, savunmasının sonunda suç işleme kastı bulunmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Dörtyol, daha önce savcılığa verdiği ifadelerin doğru olduğunu savundu ve elindeki bilgi ve belgeleri yetkili makamlara sunduğunu söyledi.

"Ben bu sistemin, bu örgütün içine mecbur bırakılarak çekildim. Herhangi bir maddi kazanç elde etmedim." ifadelerini kullanan Dörtyol, işlerini sürdürebilmek için kendisinden istenenleri yapmak zorunda kaldığını iddia etti.

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