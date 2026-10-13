Şirket içindeki işleyişe ilişkin konuşan Polat, "Genel müdür yapılacak işe yönelik yüzde 8 kırım dedikten sonra reelde yüzde 15'le yapıp yüzde 7'yi de kendi istemektedir. Firma ile anlaşma sağlandıktan sonra oran bize bildirilirdi. Zaten işi alacak firma süreci önceden bildiği için diğer firmalara danışıklı olarak yüksek teklifler verdirilirdi." ifadelerini kullandı.

Ali Sukas ve Ekrem İmamoğlu

Onaylı tedarikçi havuzunun liyakat yerine menfaat ilişkilerine göre belirlendiğini anlatan Polat, Ali Sukas'ın göreve gelmesinin ardından kendisine yakın isimlerin akrabaları adına şirketler kurdurduğunu, bu şirketlerin Ağaç A.Ş.'den ihaleler aldığını ve sistemin bu şekilde işlediğini söyledi.

KİRLİ PARA TRAFİĞİ: "DOLU ÇANTALARLA GİRİP BOŞ ÇIKTILAR" Kurumdaki komisyon düzenine ilişkin açıklamalarda bulunan eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, "Benim bildiğim, tedarikçilerin Ali Sukas'tan randevu beklerken odama gelip anlattıklarına ve ellerinde çanta ya da poşetle Ali Sukas'ın odasına girip oradan boş çıkmalarına dayanmaktadır. Birçok tedarikçi, aldıkları işlerin bedelinin yaklaşık yüzde 10'unu Ali Sukas'a vermek zorunda kaldıklarını bana anlattı. 2024 yılı başlarında Ali Sukas önüme bir liste koyarak bu firmalardan para isteneceğini bizzat ifade etti." dedi.

Ali Sukas

"3. SINIF AĞAÇLAR KABUL EDİLDİ, KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN GÖREVDEN ALINDIM"

İhalelerin yanı sıra ağaç alımlarında da usulsüzlük yapıldığını belirten Polat, sahaya getirilen üçüncü sınıf kalitedeki ağaçların ikinci sınıf fiyatından kabul edildiğini ve yandaş firmalara haksız kazanç sağlandığını söyledi.

Usulsüzlüklere karşı çıktığı için baskıya maruz kaldığını belirten eski müdür Ümit Polat, "Ben sisteme karşı koyduğum, usulsüzlüklere imza atmadığım için mobbinge maruz kaldım, emekliliğe zorlandım ve nihayetinde görevden alındım. Henüz hakkımda bir işlem yokken savcılığa giderek bildiğim her şeyi anlattım; iftiraların hedefi hâline getirildim." ifadelerini kullandı. Polat, beraatini ve tahliyesini talep etti.

DURUŞMA SALONUNDA TANSİYON YÜKSELDİ: ALİ SUKAS İLE YÜZLEŞTİ

Duruşmanın soru-cevap bölümünde sanık Ali Sukas ile Ümit Polat arasında sert bir tartışma yaşandı. Polat'ın açıklamalarına tepki gösteren Sukas, "Yalan ve iftira dinliyoruz. 'Yalanı o kadar akıcı söyleyeceksin ki soru işareti oluşmayacak' cümlesi sana tanıdık geldi mi?" diye sordu.

Sukas'ın sözlerine karşılık veren Ümit Polat, "Nasıl bir soru, ne alaka?" ifadelerini kullandı. Sukas'ın gizli toplantı odaları, kargo poşetleri ve arazi ortaklıklarına ilişkin sorularına ise Polat ve avukatı, davanın manipüle edilmeye çalışıldığını belirterek cevap vermedi.