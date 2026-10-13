Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Erdoğan, Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade ederek Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğinin süreceğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN-SELMAN GÖRÜŞMESİNDE SALDIRILAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı."

HUSİ SALDIRILARINA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINAMA

Açıklamada, Erdoğan'ın saldırılara ilişkin tutumu ve başsağlığı dilekleri şöyle aktarıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti."

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRECEK

Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a desteğin devam edeceğini vurguladığı açıklamanın son bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti."