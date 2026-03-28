Sözde "Bursa abisi" özde dolandırıcılık şebekesi! Yardım paralarıyla servet yapmış
Bursa'da "Bursa Abisi" rumuzuyla sosyal medya üzerinden fırtınalar estiren, kendisini "kamu görevlisi" olarak tanıtıp vatandaşların kutsal yardımlaşma duygularını hedef alan F.S. isimli şahıs, emniyet güçlerinin nefes kesen operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yardıma muhtaç çocukları, yaşlıları ve engelli bireyleri kirli oyununa alet ederek topladığı paraları kendi hesabına aktaran, bağışçıların gerçek ihtiyaç sahipleriyle görüşmesini engelleyen şüphelinin, bu vurgunla lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz takip sonucu adalete teslim edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.
Bursa'da infial yaratan dolandırıcılık olayının detayları, adeta bir film senaryosunu aratmadı.
SOSYAL MEDYADA MASUMİYET MASKELİ KİRLİ OYUN
Sosyal medya platformlarında "Bursa Abisi" ismini kullanarak geniş bir kitleye ulaşan 36 yaşındaki F.S.'nin, masum insanların duygularını nasıl sömürdüğü tek tek deşifre edildi.
KENDİSİNE "KAMU GÖREVLİSİ" SÜSÜ VERDİ
Şüphelinin, yardıma muhtaç çocukların, kimsesiz yaşlıların ve engelli vatandaşların en savunmasız anlarını cep telefonuyla kaydederek, bu görüntüleri "yardım topluyorum" bahanesiyle paylaştığı belirlendi. Ancak bu görüntülerdeki iyilik çabasının ardında, karanlık bir dolandırıcılık planının yattığı saptandı.
Sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçen şahsın, kendi adına açılmış hesaplara para topladığı, kurgu videolar hazırladığı ve toplanan yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı ortaya çıktı.
BANKA HESAPLARINDAKİ HAREKETLİLİK ELE VERDİ
Ayrıca şüphelinin, bağış yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi.
Yüksek sayıda takipçisi bulunan şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu tespit edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli F.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi.
ADALET ÖNÜNDE HESAP VERDİ: TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 adet taşınmaz ile 1 araca el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.