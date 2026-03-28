Sözde "Bursa abisi" özde dolandırıcılık şebekesi! Yardım paralarıyla servet yapmış

Sosyal medya platformlarında "Bursa Abisi" ismini kullanarak geniş bir kitleye ulaşan 36 yaşındaki F.S.'nin, masum insanların duygularını nasıl sömürdüğü tek tek deşifre edildi.

KENDİSİNE "KAMU GÖREVLİSİ" SÜSÜ VERDİ

Şüphelinin, yardıma muhtaç çocukların, kimsesiz yaşlıların ve engelli vatandaşların en savunmasız anlarını cep telefonuyla kaydederek, bu görüntüleri "yardım topluyorum" bahanesiyle paylaştığı belirlendi. Ancak bu görüntülerdeki iyilik çabasının ardında, karanlık bir dolandırıcılık planının yattığı saptandı.

Sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçen şahsın, kendi adına açılmış hesaplara para topladığı, kurgu videolar hazırladığı ve toplanan yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı ortaya çıktı.

BANKA HESAPLARINDAKİ HAREKETLİLİK ELE VERDİ

Ayrıca şüphelinin, bağış yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi.

Yüksek sayıda takipçisi bulunan şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli F.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi.