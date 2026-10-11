İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin AFAD tarafından açıklama yapıldı.

Marmara'da bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Marmara Denizi’nde 2,9 büyüklüğünde deprem | Fotoğraf: AA

AFAD MERKEZ ÜSSÜNÜ AÇIKLADI

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi açıklarındaki merkez üssü Yalova olan depremin büyüklüğü 2,9 olarak ölçüldü.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, deprem 11 Ekim 2026 tarihinde saat 18.14.39'da kaydedildi.

Depremin derinliği 7,16 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında olduğu belirtildi.