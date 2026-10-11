"FİLİSTİNLİ GİRİŞİMCİLER İÇİN UZUN SOLUKLU VE STRATEJİK ADIMLAR ATILMALI" Filistinli iş insanları ve girişimcilerin kendi topraklarında güçlenmesinin önemine değinen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Filistinli girişimciler kendi topraklarında kazanabilsinler, kendi topraklarında iş kurabilsinler ki ülkelerinde daha güçlü bireyler, vatandaşlar olarak yaşayabilsinler. Onun için biraz daha böyle sürdürülebilirlik temalı, biraz daha böyle uzun soluklu... İnsani yardım tarafı ağır basıyor tabii ama insani yardım faaliyeti devam ederken bir yandan da daha uzun soluklu işler planlamak, stratejik adımlar atmak lazım. Buradaki Filistin Kahvaltısı, Helal Forum bünyesinde genelde buna odaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan helal ekonominin kapsamını anlattı: Etik değerler ve çalışan hakları da içinde

"HELAL EKONOMİ SADECE GIDA VE FAİZSİZ FİNANSTAN İBARET DEĞİL"

Helal ekonomi kavramının kapsamının çok daha geniş ele alınması gerektiğinin altını çizen Necmeddin Bilal Erdoğan, "Helal dendiğinde işte yemeğin helal olması anlaşılıyordu. İslami ekonomi dendiğinde işte faizsiz ekonomi anlaşılıyordu. Ama artık helal ekonomi diye bunların hepsini içinde barındıran, artık etik kuralları da içinde barındıran, yani sadece faizsiz olmak, sadece helal yemek değil; bunun ötesinde Müslümanca ekonomi nasıl inşa edilir? İşte her şeyiyle helal olan, çalışanın hakkından tutun da efendim etik pratiklere, dünyaya saygı duymaya, hayvanların haklarını korumaya varıncaya kadar hepsini içinde barındıran bir anlayış. Bu Helal Forum da bu anlayışı biraz daha desteklemeye yönelik çok adımlama, yani bebek adımlarında belki ilk senelerinde ama inşallah büyüdükçe bu helal ekonomi anlayışının da dünyada biraz anlaşılmasına vesile olacaktır" sözleriyle aktardı.