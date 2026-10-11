Partisinden ayrılan Kara, mecliste bağımsız üyelerin bulunduğu sıraya geçti. Kara'nın belediye başkanvekilliği görevine bağımsız olarak devam ettiği belirtildi.

Giresun Belediyesi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Belediye Başkanvekili Alptuğ Kaan Kara, Yeni Parti'den ayrılarak bağımsız meclis üyesi oldu. Kara'nın istifasının ardından belediye meclisindeki siyasi dağılım değişirken, başkanvekilliği görevini sürdürdüğü bildirildi.

Giresun Belediye Başkanvekili Alptuğ Kaan Kara, Yeni Parti'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi oldu. (Foto: ahaber.com.tr)

MECLİSTEKİ BAĞIMSIZ ÜYE SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İstifanın ardından Yeni Parti'nin belediye meclisindeki üye sayısı 15'e geriledi.

Daha önce CHP'den ayrılarak bağımsız olan 5 üyeye Kara'nın da katılmasıyla meclisteki bağımsız üye sayısı 6'ya çıktı.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİNE ZİYARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Alptuğ Kaan Kara'nın istifasından önce TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Aslen Giresunlu olan Turan'a gerçekleştirilen ziyaret, Kara'nın partisinden ayrılmasının ardından yeniden gündeme geldi.

GÖZLER BELEDİYE MECLİSİNDE

Bağımsız üyelerin sayısının artmasıyla birlikte Giresun Belediye Meclisi'ndeki siyasi dağılım değişti.

Kara'nın bağımsız olarak görevini sürdürmesinin önümüzdeki dönemde yapılacak meclis oylamalarına ve komisyon çalışmalarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.