Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, "Kıymetli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması' programının, gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk Dünyasının farklı köşelerinden organizasyona teşrif eden genç kardeşlerime 'Hoşgeldiniz' diyor, onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 'Ortak Miras Tek Yürek' şiarıyla Türk Dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı, programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

'ORTAKLIĞIMIZ HARİTALARIN ÇİZDİĞİ SINIRLARIN FERSAH FERSAH ÖTESİNDEDİR'

Başkan Erdoğan, "Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin biraraya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.