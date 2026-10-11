İstanbul Sultangazi'de Mehrınoz Boboeva (45), aracını kaldırıma park etmek isterken kendisine yön tarifi yapan eşi Hayrettin Şen'e (72) çarptı. Aracın altında kalan Şen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Boboeva ise gözaltına alındı.

Olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehrınoz Boboeva, kullandığı 34 DAG 385 plakalı araçla kaldırıma çıkmak için manevra yapmaya başladı. Bu sırada eşi Hayrettin Şen, kaldırıma nasıl çıkması gerektiğini tarif etmek üzere araçtan indi.

GAZA FAZLA BASINCA EŞİNİ EZDİ

Sürücü Boboeva'nın kaldırıma çıkmak istediği sırada gaza fazla basması sonucu kontrolünü kaybettiği pikap, önünde bulunan eşi Şen'e çarptı. Aracın altında kalan Şen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Mehrınoz Boboeva ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.