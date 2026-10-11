Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos itibarıyla düzenlediği rozet takma töreni ve partimizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu kutlu, milli davaya gönül verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuna ve karizmasına her zaman saygı duyuyorduk; 14 Ağustos itibarıyla da bu davanın bir neferi olarak belediye başkanı sıfatıyla rozetimizi taktık. Ben, benimle birlikte hareket eden 2 başkan yardımcısı, 2 Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve 4 ilçe meclis üyesi olmak üzere toplam 8 meclis üyemizle buradayım. 31 Mart yerel seçimlerinde emanet oylar alarak seçilmiştik. Ancak 14 Ağustos itibarıyla bu durum AK Partili hemşehrilerimizin gönülleriyle ve sizlerin desteğiyle asıl oya dönüştü. Bizler artık 2029 hedeflerine kilitlendik. Göreceksiniz; İl Başkanımızın ve partimizin desteğiyle 2029 yerel seçimlerinde bugüne kadar alınan oyların üzerine çıkarak rekorla karşınıza çıkacağız. İl Başkanımız Hakan Başkanımızın, Levent Başkanıma gece saat 03.23'te mesaj atması hizmeti bir ibadet olarak gördüğünün kanıtıdır. Bana da SGK ile alakalı bir işimiz için 03.22'de mesaj attı; Levent Başkanıma benden bir dakika önce yetişmiş! Salondaki bu yürekli ve güçlü topluluk, yıllardır bu partinin neden iktidar olduğunun somut bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kutlu çatı altında sizlerle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bizler İ'lâ-yı Kelimatullah davasının mensuplarıyız. Yetiştiğimiz aile geleneğimiz, terbiyemiz ve yürekli duruşumuzla bu vatan coğrafyasının nefesi olmaya devam ediyoruz. Bizler belediye başkanı olarak elbette çok çalışacağız. Ancak yanımızda halkın içinde, yüreği pek bir teşkilatımız olmazsa bu işin bir tarafı eksik kalır. İşte bu yüzden belediyemiz ve teşkilatımız et ve tırnak gibi olacak, hep birlikte çalışıp güzel yarınlara ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın bereketi üzerimize hasıl oldu. Sporcularımız kısa sürede 254 altın, 176 gümüş ve 132 bronz madalya getirdi; bu AK Parti'nin bereketidir. Sosyal yardım alanında 18 bin 300 vatandaşımıza birebir yardımda bulunduk, 9 bin 34 öğrencimize kart yardımı yaptık, 1.339 vatandaşımız daha Keçi-kart'tan yararlanmaya başladı. Ayrıca İl Başkanımızın çabalarıyla son SGK borcumuzu da ödeyerek borçsuz bir AK Parti belediyesi olduk." dedi.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç (AA)

"İNŞALLAH ANKARA'YI HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ''



Haymana Belediye Başkanı Levent Koç şunları söyledi:



"Öncelikle bu büyük çatı altındayız. Türkiye çatısı altındayız, Türkistan bayrağı çatısı altındayız ve her şeyden önemlisi mazlumların çatısı altındayız. Bu çatıya omuz vermekten dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana şunu söyledik: Ankara 25 ilçeden oluşmaktadır. Ankara sadece 8 metropol ilçeden ibaret değildir. Sadece metropol ilçelere sıkışarak Ankaralıya zulmedemeyiz. Ankara'nın her ilçesinin kendine has dinamikleri var.

Bütün şehri bu dinamikler üzerine inşa edelim. Ankara'yı yazın Karagöl veya Mogan'a, kışın AVM'lere gitmeye mahkûm etmekten kurtaralım. Dünya liderimizin öncülüğünde ve gecenin saat 03.23'ünde 'O işi hallettik' diyen İl Başkanımız gibi bir Ankara abisiyle inşallah Ankara'yı hak ettiği yere taşıyacağız. İstanbul nasıl bütün ilçeleriyle bir hayat durağıysa, Ankara da 25 ilçesiyle tüm hemşehrilerimiz için bir hayat durağı olacaktır. Bu vesileyle bizleri bu çatı altında buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İl Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum."