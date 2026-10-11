Ankara'da 2029 hesapları başladı! Belediye başkanlarından rekor sözü
Ankara'da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı, partiye katılan belediye başkanlarının verdiği mesajlarla dikkat çekti. Keçiören, Gölbaşı, Kahramankazan ve Haymana belediye başkanları, AK Parti saflarına geçmelerinin ardından toplantıda açıklamalarda bulundu. 2029 yerel seçimlerini işaret eden başkanlar, hedeflerini büyüttüklerini belirterek sandıktan rekor oyla çıkma mesajı verdi.
AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı, partiye yeni katılan belediye başkanlarının coşkulu konuşmalarına ve mesajlarına sahne oldu.
AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na; Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti saflarına yeni katılan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Programda AK Parti saflarına katılan belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine parti rozetleri takıldı.
"BELEDİYEMİZ VE TEŞKİLATIMIZ ET VE TIRNAK GİBİ OLACAK"
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kutlu çatı altında sizlerle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bizler İ'lâ-yı Kelimatullah davasının mensuplarıyız. Yetiştiğimiz aile geleneğimiz, terbiyemiz ve yürekli duruşumuzla bu vatan coğrafyasının nefesi olmaya devam ediyoruz. Bizler belediye başkanı olarak elbette çok çalışacağız. Ancak yanımızda halkın içinde, yüreği pek bir teşkilatımız olmazsa bu işin bir tarafı eksik kalır. İşte bu yüzden belediyemiz ve teşkilatımız et ve tırnak gibi olacak, hep birlikte çalışıp güzel yarınlara ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın bereketi üzerimize hasıl oldu. Sporcularımız kısa sürede 254 altın, 176 gümüş ve 132 bronz madalya getirdi; bu AK Parti'nin bereketidir. Sosyal yardım alanında 18 bin 300 vatandaşımıza birebir yardımda bulunduk, 9 bin 34 öğrencimize kart yardımı yaptık, 1.339 vatandaşımız daha Keçi-kart'tan yararlanmaya başladı. Ayrıca İl Başkanımızın çabalarıyla son SGK borcumuzu da ödeyerek borçsuz bir AK Parti belediyesi olduk." dedi.
"2029 SEÇİMLERİNDE REKOR OYLA KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ"
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos itibarıyla düzenlediği rozet takma töreni ve partimizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu kutlu, milli davaya gönül verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuna ve karizmasına her zaman saygı duyuyorduk; 14 Ağustos itibarıyla da bu davanın bir neferi olarak belediye başkanı sıfatıyla rozetimizi taktık. Ben, benimle birlikte hareket eden 2 başkan yardımcısı, 2 Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve 4 ilçe meclis üyesi olmak üzere toplam 8 meclis üyemizle buradayım. 31 Mart yerel seçimlerinde emanet oylar alarak seçilmiştik. Ancak 14 Ağustos itibarıyla bu durum AK Partili hemşehrilerimizin gönülleriyle ve sizlerin desteğiyle asıl oya dönüştü. Bizler artık 2029 hedeflerine kilitlendik. Göreceksiniz; İl Başkanımızın ve partimizin desteğiyle 2029 yerel seçimlerinde bugüne kadar alınan oyların üzerine çıkarak rekorla karşınıza çıkacağız. İl Başkanımız Hakan Başkanımızın, Levent Başkanıma gece saat 03.23'te mesaj atması hizmeti bir ibadet olarak gördüğünün kanıtıdır. Bana da SGK ile alakalı bir işimiz için 03.22'de mesaj attı; Levent Başkanıma benden bir dakika önce yetişmiş! Salondaki bu yürekli ve güçlü topluluk, yıllardır bu partinin neden iktidar olduğunun somut bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.
"İNŞALLAH ANKARA'YI HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ''
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç şunları söyledi:
"Öncelikle bu büyük çatı altındayız. Türkiye çatısı altındayız, Türkistan bayrağı çatısı altındayız ve her şeyden önemlisi mazlumların çatısı altındayız. Bu çatıya omuz vermekten dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana şunu söyledik: Ankara 25 ilçeden oluşmaktadır. Ankara sadece 8 metropol ilçeden ibaret değildir. Sadece metropol ilçelere sıkışarak Ankaralıya zulmedemeyiz. Ankara'nın her ilçesinin kendine has dinamikleri var.
Bütün şehri bu dinamikler üzerine inşa edelim. Ankara'yı yazın Karagöl veya Mogan'a, kışın AVM'lere gitmeye mahkûm etmekten kurtaralım. Dünya liderimizin öncülüğünde ve gecenin saat 03.23'ünde 'O işi hallettik' diyen İl Başkanımız gibi bir Ankara abisiyle inşallah Ankara'yı hak ettiği yere taşıyacağız. İstanbul nasıl bütün ilçeleriyle bir hayat durağıysa, Ankara da 25 ilçesiyle tüm hemşehrilerimiz için bir hayat durağı olacaktır. Bu vesileyle bizleri bu çatı altında buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İl Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum."
"CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNDEN ROZET TAKMA GURURUNU YAŞADIK"
AK Parti saflarına katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız; kısaca çok kıymetli teşkilat yöneticilerimiz ve partimizin çok kıymetli mensupları... Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizin 25. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden AK Partimizin rozetini takmak suretiyle AK Parti ailesinin bir mensubu ve sizlerin arasında bir üye olarak bulunmaktan, sizlerle yol yürümekten gurur duyduğumu ifade ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yükselen 'Türkiye Yüzyılı' misyonuna katkıda bulunmak ve mensubu olduğumuz yüce Türk milletine hizmet etmek en büyük arzumuzdur. Gençlik yıllarımızdan beri var olan vatan sevgisiyle, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatana hizmetkar olmak en büyük dileğimizdi. Şimdi iktidar partisinin belediye başkanı olunca istekler, talepler ve beklentiler daha da arttı. İl Başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte omuz omuza vererek Gölbaşı'mıza ve Ankara'mıza hizmet edecek, hemşerilerimizin beklediği projeleri tek tek hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
"BİZİM SOFRAMIZ MİLLETE HİZMET ETMEK İSTEYEN HERKESE AÇIKTIR"
Toplantıda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, "AK Parti ailemize katılan ve gücümüze güç katan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize bir kez daha 'Hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum. Eser ve hizmet mücadelemize verdikleri destek için kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. Sizlerle omuz omuza çalışacak, ilçelerimizin ihtiyaçlarını birlikte takip edeceğiz. Bizim soframız millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Birlikte yapacak çok işimiz var; çünkü Ankara'mızın kaybedecek bir anı yok." dedi.