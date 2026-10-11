Sakarya’da gece yarısı kaza dehşeti! Önce bir araca, ardından diğerine çarptı: 4 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan SUV tipi araç, önce aynı yönde ilerleyen başka bir SUV’ye, ardından bir otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, çarpışmanın şiddetiyle yol adeta savaş alanına döndü.
Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Yeni Cami istikametinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 16 AIK 872 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı istikamette seyir halinde olan 54 YE 399 plakalı SUV tipi araca ve ardından 34 DGS 889 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çarpışma neticesinde hasarlı araçların yolu kapatmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla yaralılara müdahaleye başladı.
Kazada yaralanan 4 kişi, bölgedeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edilirken trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Hasarlı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola saçılan parçaların temizlenmesinin ardından bölgedeki trafik normal seyrine döndü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.