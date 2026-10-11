Sakarya’da gece yarısı kaza dehşeti! Önce bir araca, ardından diğerine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan SUV tipi araç, önce aynı yönde ilerleyen başka bir SUV’ye, ardından bir otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, çarpışmanın şiddetiyle yol adeta savaş alanına döndü.