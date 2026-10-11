Böylece Hiranur'un ölümüne ilişkin yargılama 12 Ekim'de istinaf mahkemesinde yapılacak duruşmayla devam edecek.

Yerel mahkemenin verdiği cezaları yeterli bulmayan Aygar ailesi, karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başvuruyu inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, davanın duruşmalı olarak yeniden görülmesine karar verdi.

Davada yargılanan diğer sanıklar N.Ç. ve M.Z. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan dörder ay hapis cezası verildi. İki sanık, kararın ardından tahliye edildi.

Hiranur'un babası Murat Aygar, tahliye edilen iki sanığa tepki göstererek üç sanığın da en ağır cezayı almasını istedi. (Foto: İHA)

ACILI BABADAN TAHLİYE EDİLEN İKİ SANIĞA TEPKİ

Kızının ölümünün ardından adalet mücadelesini sürdüren baba Murat Aygar, olayın yaşandığı günü anlatarak yerel mahkemenin kararına neden itiraz ettiklerini açıkladı.

Aygar, kızının erkek arkadaşı ve yanındaki iki kişiyle bulunduğu araçta başından silahla vurulduğunu, ardından cansız bedeninin dereye atıldığını ileri sürdü. Olayın ardından üç kişinin yakalandığını belirten baba, yaklaşık beş duruşma süren ilk yargılamada verilen cezaları kabul etmediklerini söyledi.

Özellikle iki sanığın dörder ay hapis cezası alarak tahliye edilmesine tepki gösteren Aygar, bu nedenle dosyayı üst mahkemeye taşıdıklarını ifade etti.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORLAR"

Üç sanığın da en ağır cezayı almasını isteyen Murat Aygar, tahliye edilen iki kişinin serbest olmasından duyduğu endişeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Ben tetiği çeken H.A.Ş. dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. O iki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var, kaçabilirler de."

Ailenin itirazıyla istinafa taşınan davanın ilk duruşması, 12 Ekim Pazartesi günü Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülecek.