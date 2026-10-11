Hiranur Nilgün Aygar'ın ölümüne ilişkin dava istinafta yeniden görülecek: İlk duruşma 12 Ekim'de
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin dava ailenin itirazı üzerine istinaf mahkemesinde yeniden görülecek. Baba Murat Aygar ise tahliye edilen iki sanığın serbest olmasına tepki göstererek üç sanığın da en ağır cezayı almasını istiyor.
Mersin'de 2025 yılının Ağustos ayında 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılama yeniden başlıyor. Yerel mahkemenin verdiği cezaları kabul etmeyen ailenin itirazını değerlendiren Adana Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı duruşmalı olarak ele alma kararı verdi. Kararın ardından gözler 12 Ekim Pazartesi günü yapılacak ilk duruşmaya çevrildi.
BİR SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS KARARI
Hiranur Nilgün Aygar'ın ölümüne ilişkin dava Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yargılama sonunda sanık H.A.Ş., çocuğu olası kastla öldürme suçundan müebbet, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Davada yargılanan diğer sanıklar N.Ç. ve M.Z. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan dörder ay hapis cezası verildi. İki sanık, kararın ardından tahliye edildi.
AİLENİN İTİRAZI ÜZERİNE DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI
Yerel mahkemenin verdiği cezaları yeterli bulmayan Aygar ailesi, karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başvuruyu inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, davanın duruşmalı olarak yeniden görülmesine karar verdi.
Böylece Hiranur'un ölümüne ilişkin yargılama 12 Ekim'de istinaf mahkemesinde yapılacak duruşmayla devam edecek.
ACILI BABADAN TAHLİYE EDİLEN İKİ SANIĞA TEPKİ
Kızının ölümünün ardından adalet mücadelesini sürdüren baba Murat Aygar, olayın yaşandığı günü anlatarak yerel mahkemenin kararına neden itiraz ettiklerini açıkladı.
Aygar, kızının erkek arkadaşı ve yanındaki iki kişiyle bulunduğu araçta başından silahla vurulduğunu, ardından cansız bedeninin dereye atıldığını ileri sürdü. Olayın ardından üç kişinin yakalandığını belirten baba, yaklaşık beş duruşma süren ilk yargılamada verilen cezaları kabul etmediklerini söyledi.
Özellikle iki sanığın dörder ay hapis cezası alarak tahliye edilmesine tepki gösteren Aygar, bu nedenle dosyayı üst mahkemeye taşıdıklarını ifade etti.
"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORLAR"
Üç sanığın da en ağır cezayı almasını isteyen Murat Aygar, tahliye edilen iki kişinin serbest olmasından duyduğu endişeyi şu sözlerle dile getirdi:
"Ben tetiği çeken H.A.Ş. dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. O iki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var, kaçabilirler de."
Ailenin itirazıyla istinafa taşınan davanın ilk duruşması, 12 Ekim Pazartesi günü Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülecek.