Esenyurt’ta trafik tartışması sırasında aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü tutuklandı. Sosyal medyadaki görüntülerin incelenmesiyle yakalanan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

Esenyurt'ta trafikte yaşanan tartışmanın ardından bir sürücü tutuklandı. Sürücüye 180 bin TL idari para cezası da uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden yapılan incelemede, sürücünün aracından inerek saldırgan davranışlarda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

TRAFİK TARTIŞMASININ GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye aldı.

Görüntülerin, 7 Ekim'de Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşanan trafik tartışmasına ait olduğu belirlendi. Çalışmalar sonucunda sürücü, 8 Ekim'de aracıyla birlikte yakalandı.

180 BİN TL CEZA, 60 GÜNLÜK YAPTIRIM

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu kapsamında sürücü hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen sürücü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.