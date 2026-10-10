Soruşturma, kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapı ve bağlantılı şüphelilere yönelik sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, Antalya'daki bir iş yerinde yüklü miktarda para bulundu. Arama, daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesi doğrultusunda gerçekleştirildi. Ele geçirilen paraların kaynağı, gerçeklik durumu ve suçla bağlantısı araştırılıyor.

ANTALYA'DAKİ İŞ YERİNDE 1,5 MİLYAR TL DAHA BULUNDU

Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği iş yerindeki aramada, 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi.

Soruşturmanın önceki aşamasında, 26 Eylül 2026'da İstanbul'daki iki otomobilde yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin ABD doları bulunmuştu. Bu paraların, o tarihteki döviz kuru üzerinden yaklaşık 934 milyon TL değerinde olduğu belirtilmişti.

Antalya'da bulunan parayla birlikte, açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplam 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı. Bu hesap, ele geçirilen banknotların tamamının gerçek olduğunun doğrulandığı anlamına gelmiyor.