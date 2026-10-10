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Bursa’da Ali Bilensir’in öldüğü kazada tahliye kararına itiraz! Bilal Çoban hakkında yakalama kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa’da Ali Bilensir’in öldüğü kazada tahliye kararına itiraz! Bilal Çoban hakkında yakalama kararı

Bursa’da Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı kazada tutuklanan sürücü Bilal Çoban, 1 Ekim 2026’da tahliye edilmişti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.

Doğancı Tüneli'nde bir babanın hayatını kaybettiği, oğlunun ağır yaralandığı kazaya ilişkin soruşturmada tahliye kararına itiraz edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, otomobil sürücüsü Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

Bursa’da Ali Bilensir’in öldüğü kazada tahliye kararına itiraz! Bilal Çoban hakkında yakalama kararı - 1

TÜNELDE ÇARPIŞMA: BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU AĞIR YARALANDI

Kaza, 17 Mayıs 2026'da saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'ndeki Doğancı Tüneli'nde meydana geldi.

Bursa’da Ali Bilensir’in öldüğü kazada tahliye kararına itiraz! Bilal Çoban hakkında yakalama kararı - 2

Orhaneli-Bursa istikametinde ilerleyen 26 yaşındaki Bilal Çoban'ın kullandığı 16 BEZ 897 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 52 yaşındaki Ali Bilensir'in yönetimindeki 16 BRL 633 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bursa’da Ali Bilensir’in öldüğü kazada tahliye kararına itiraz! Bilal Çoban hakkında yakalama kararı - 3

Motosiklet sürücüsü Ali Bilensir olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki oğlu Can Bilensir ise ayağının kırılması sonucu ağır yaralanarak Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Bursa’da Ali Bilensir’in öldüğü kazada tahliye kararına itiraz! Bilal Çoban hakkında yakalama kararı - 4

17 MAYIS'TA TUTUKLANDI, 1 EKİM'DE TAHLİYE EDİLDİ

"Taksirle ölüme neden olma" kapsamında başlatılan soruşturmada, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Bilal Çoban, 17 Mayıs 2026'da sevk edildiği Bursa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Çoban, 1 Ekim 2026'da mahkeme tarafından tahliye edildi.

Bursa’da Ali Bilensir’in öldüğü kazada tahliye kararına itiraz! Bilal Çoban hakkında yakalama kararı - 5

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tahliyesine itiraz etti. İtiraz üzerine Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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