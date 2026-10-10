Bursa’da Ali Bilensir’in öldüğü kazada tahliye kararına itiraz! Bilal Çoban hakkında yakalama kararı
Bursa’da Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı kazada tutuklanan sürücü Bilal Çoban, 1 Ekim 2026’da tahliye edilmişti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.
Doğancı Tüneli'nde bir babanın hayatını kaybettiği, oğlunun ağır yaralandığı kazaya ilişkin soruşturmada tahliye kararına itiraz edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, otomobil sürücüsü Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.
TÜNELDE ÇARPIŞMA: BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU AĞIR YARALANDI
Kaza, 17 Mayıs 2026'da saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'ndeki Doğancı Tüneli'nde meydana geldi.
Orhaneli-Bursa istikametinde ilerleyen 26 yaşındaki Bilal Çoban'ın kullandığı 16 BEZ 897 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 52 yaşındaki Ali Bilensir'in yönetimindeki 16 BRL 633 plakalı motosikletle çarpıştı.