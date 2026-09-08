Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinde uygulanacak fiyat tarifesi belli oldu. Verilen tarifeye göre tost ve ayranın toplam fiyatı 130 lira olacak. Simit 30, açma ve poğaça 35, tavuk döner 145 liradan satılacak. Dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olacak.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul kantin fiyatları belli oldu. Yeni tarifeye göre öğrencilerin kantinde bir tost ve bir ayran için toplam 130 lira ödemesi gerekecek. Kantinlerde geçen yıl 90 liradan satıldığı belirtilen tost için yeni dönem fiyat tarifesi de açıklandı. Simit, açma, poğaça, tavuk döner, su, çay ve yemek fiyatları da yeni tarifede yer aldı.

Yarım litre suyun fiyatı 15 lira, çayın fiyatı ise 25 lira olarak belirlendi. (Fotoğraf: AA) SİMİT 30, POĞAÇA 35 LİRA Yeni tarifeye göre simit 30 liradan satılacak. Açma ve poğaçanın fiyatı ise 35 lira olacak. Tavuk döner için 145 liralık fiyat belirlendi. Yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satılacak.