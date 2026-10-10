Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korkutan yangın: Hastaları tahliye seferberliği! Valilikten açıklama
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, hastalar tahliye edildi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz telefon bağlantısıyla olay yerindeki son gelişmeleri aktardı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.
Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangına müdahale edilirken, boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği konuya ilişikin şu ifadelere yer verdi: 10 Ekim 2026 tarihinde saat 19.27 sıralarında, Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi'nde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari binasında yangın çıkmıştır.
İlk incelemelere göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış; yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir.
Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır.