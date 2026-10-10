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Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korkutan yangın: Hastaları tahliye seferberliği! Valilikten açıklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korkutan yangın: Hastaları tahliye seferberliği! Valilikten açıklama

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, hastalar tahliye edildi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz telefon bağlantısıyla olay yerindeki son gelişmeleri aktardı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN

Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktıKartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangına müdahale edilirken, boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü (Foto: DHA) Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü (Foto: DHA)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konuya ilişikin şu ifadelere yer verdi: 10 Ekim 2026 tarihinde saat 19.27 sıralarında, Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi'nde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari binasında yangın çıkmıştır.
İlk incelemelere göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış; yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir.
Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır.

Yangına müdahale edilirken, boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. (Foto: DHA) Yangına müdahale edilirken, boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. (Foto: DHA)

DETAYLAR A HABER'DE
A Haber muhabiri Nuray Korkmaz telefon bağlantısıyla olay yerindeki ilk gelişmeleri aktardı. Yangın söndürülmeden önce sıcak bilgileri aktaran Korkmaz, "İstanbul Kartal'da bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yükselen alevler ve olayın ardından yaşanan gelişmeler elbette dikkat çekti. Sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı hastanede, yangının çıkış nedeni ve olayın boyutuna ilişkin gelişmeler yakından takip edildi." ifadelerini kullandı.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

Nuray Korkmaz, "Yangının hastanenin çatısında çıkması, gözleri bölgedeki müdahale çalışmalarına çevirdi. Böyle olaylarda bir yandan alevlerin kontrol altına alınması için müdahale çalışmaları yürütülürken, diğer yandan hastaların, sağlık çalışanlarının ve hastaneye gelen vatandaşların güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Özellikle hastanede yaşanan bu yangında binanın hangi bölümünün etkilendiği, dumanın diğer alanlara ulaşıp ulaşmadığı ve hastanedeki sağlık hizmetlerinin devam edip etmediği merak edilen başlıklar arasında." sözleriyle gelişmeleri aktardı.

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#Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi #Kartal
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