Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişinin mağdur olduğu iddia edilen Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı. Erzan, savunmasında “Banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim?” diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemeye bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da katıldı.

"BANKA BU PARAYI ÖDESİN DİYE KURBAN OLMAYA DEVAM MI EDECEĞİM?"

Sabah'ta yer alan habere göre, duruşmada savunma yapan sanık Erzan, "Alacak tutarları dışında kimse doğruyu söylemiyor. Bankadan faiz almak istedikleri için bankadan alacağımız var diyorlar. Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim? Eğer aldatma durumum olsaydı ben bankamı mağdur etmiş olurdum. Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım. Hangi dolandırıcı cebine bir kuruş almadan dolandırır? Annemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA...

Ara kararını açıklayan mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 6 Kasım tarihine erteledi.