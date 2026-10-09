Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. MASAK raporları ve jandarma incelemelerinde 860 binin üzerinde işlemde 5,1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi. Sekiz ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanırken, 333,4 milyon TL nakit paraya el koyuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla soruşturma kapsamındaki 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen 2026/10766 sayılı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırılarak aklandığına yönelik tespitlere ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis para transferlerini organize etmek amacıyla kullanılan bir panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi.

15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, bir kullanıcının belirli bir banka hesabına beş ayrı işlemde toplam 500 bin TL gönderilmesi talimatını verdiği belirlendi. İncelemelerde, çeşitli işlem açıklamaları kullanılarak farklı hesaplardan çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

5,1 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ MASAK RAPORUNDA

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarma birimlerinin incelemelerinde, soruşturmaya konu şahıs ve tüzel kişiliklere ait hesaplarda 1 Ocak 2021-21 Eylül 2026 tarihleri arasında 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bu finansal hareketlilik içerisinde yaklaşık 175 milyon TL'nin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı değerlendirildi. Paraların farklı tutarlara bölünerek çeşitli şahıs ve şirketler üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış ve ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulduğu yönünde bulgular elde edildi.

1.430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON TL

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, para transferlerinde kullanılan belirli işlem açıklamaları oldu. MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 TL aktarıldı.

Normal bağışlarda ortalama işlem tutarı yaklaşık 1.640 TL seviyesindeyken, incelemeye konu transferlerde bu tutarın 108 bin 52 TL'ye yükseldiği belirlendi. Ayrıca para transferlerini gerçekleştiren kişilerden 363'ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma makamları, söz konusu para hareketlerinin olağan yardım ve bağış işlemlerinden belirgin biçimde ayrıştığını belirledi.

ŞİRKET GELİRLERİNİN YÜZDE 92'Sİ TEK KAYNAKTAN

Mali incelemelerde, soruşturmaya konu hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL'nin yaklaşık 303,8 milyon TL'sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği tespit edildi.

Böylece şirketin hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92'sinin aynı kaynaktan aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket hesaplarından canlı hayvan alımı açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 TL gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin TL'nin nakit olarak çekildiği belirlendi.

POLİS MEMURUNUN HESABINDA 135 MİLYON TL'LİK HAREKET

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer tespit ise Ankara'da görev yapan bir polis memurunun banka hesaplarında ortaya çıktı. MASAK'ın 3 Eylül 2026 tarihli raporuna göre, polis memuru M. Ş.'nin hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu belirlendi.

Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde Şahin'in söz konusu hesabı yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı tespit edildi. İncelemelerde, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında hesabına farklı yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 TL aktarıldığı belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 22 GÖZALTI

Elde edilen deliller üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 9 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00'dan itibaren geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet suçları kapsamında 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri uygulandı. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

333 MİLYON TL'YE EL KOYULDU; 4 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen şirketlere yönelik önemli bir adli tedbir de uygulandı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, soruşturma kapsamında bulunan 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Operasyon kapsamında suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlığına yönelik kapsamlı tedbirler uygulandı. Şüpheliler ile soruşturmaya konu tüzel kişiliklere ait toplam 414 banka hesabından 33'ünde bulunan 333 milyon 430 bin TL nakit para donduruldu.

Diğer 381 hesaptaki para miktarlarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ayrıca yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araca el koyma işlemi uygulandı.

İş yeri, ikamet ve diğer adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli fiziki belgeler ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında para transferlerinin organizasyonu, suç gelirlerinin hangi hesaplar üzerinden dolaştırıldığı ve bu işlemlerde rol alan kişilerin bağlantıları araştırılmaya devam ediliyor.