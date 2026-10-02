Siirt'te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 5 ağır yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların peş peşe ateşlendiği olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İlk belirlemelere göre, kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.