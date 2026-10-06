Çocuk gürültüsü kavgaya dönüştü! Keser, bıçak ve zincirler havada uçuştu

Adana'nın Seyhan ilçesinde çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle başlayan tartışma, ertesi gün adeta savaş alanına döndü. Sokakta oynayan çocukları gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyaran Serpil Ulusoy ile çocukların aileleri arasında çıkan tartışmanın ardından taraflar yeniden karşı karşıya geldi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN GERİ DÖNDÜLER!

Olay, 12 Eylül'de Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Ulusoy'un çocukları gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarması üzerine aileler arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

Ancak gerilim dinmedi. Ertesi gün S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri, ellerinde zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Ulusoy ailesinin yaşadığı evin önüne geldi.