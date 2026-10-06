Çocuk gürültüsü kavgaya dönüştü! Keser, bıçak ve zincirler havada uçuştu
Adana’da çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle başlayan tartışma, iki aile arasında keser, bıçak, zincir ve sopaların kullanıldığı kanlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda aynı aileden 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı; dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle başlayan tartışma, ertesi gün adeta savaş alanına döndü. Sokakta oynayan çocukları gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyaran Serpil Ulusoy ile çocukların aileleri arasında çıkan tartışmanın ardından taraflar yeniden karşı karşıya geldi.
TARTIŞMANIN ARDINDAN GERİ DÖNDÜLER!
Olay, 12 Eylül'de Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Ulusoy'un çocukları gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarması üzerine aileler arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.
Ancak gerilim dinmedi. Ertesi gün S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri, ellerinde zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Ulusoy ailesinin yaşadığı evin önüne geldi.
KESER VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR!
Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından darp raporu alan aile üyeleri polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
3 ŞÜPHELİ SERBEST!
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ulusoy ailesi ise şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.
Öte yandan iki aile arasındaki dehşet dolu kavga, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.