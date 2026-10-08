İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 gazeteci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Soruşturmanın detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında dün akşam özel bir televizyonda bazı isimlerin vermiş olduğu beyanlar vardı. Bu beyanlar neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Daha doğrusu şüpheli sıfatıyla 3 isim ifadeye çağrıldı." sözleriyle yaşanan gelişmeyi aktardı.

3 İSME DEZENFORMASYON SUÇLAMASI

İfadeye çağrılan isimlere ve isnat edilen suçlamaya değinen A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "O isimlerse gazeteci İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı." ifadelerini kullandı.

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDE İFADE VERECEKLER

İfade sürecine ilişkin son durumu paylaşan Mercan, "Her 3 ismin de yarın öğle saatlerinde ifade vermesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.