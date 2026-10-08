Bolu'yu kaplayan sis bulutu görüntülendi!
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Bolu'yu kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatlice ilerledi.
Kent merkezinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Bolu kent merkezi, Çaydurt, Dağkent, Elmalık ve Abant Kavşağı'nı kapsayan ovada oluşan sis tabakası dronla kayda alındı.
Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatlice ilerledi.