CHP Ataşehir'de Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesi dikkat çeken istifa!

CHP Ataşehir'de Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesi dikkat çeken bir istifa geldi. Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ettiği açıklandı. Köse, meclis üyeliği görevine bundan sonraki süreçte bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.