Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme! 2 kişinin kimliği DNA ile belirlendi
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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasında kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Daha önce ulaşılan 2 naaşın Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğu DNA incelemeleriyle belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği "Filo Jet" gemi faciasında kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmaları kapsamında daha önce ulaşılan iki naaşın DNA incelemeleri sonucu Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
4 NAAŞIN DNA SONUCU BEKLENİYOR
Açıklamada, arama çalışmaları sırasında ulaşılan diğer 4 naaşın kimliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen DNA incelemelerinin sonuçlarının beklendiği kaydedildi.
Faciada kayıp olan son maaş için arama çalışmaları sürüyor.