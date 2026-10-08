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Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme! 2 kişinin kimliği DNA ile belirlendi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme! 2 kişinin kimliği DNA ile belirlendi

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasında kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Daha önce ulaşılan 2 naaşın Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğu DNA incelemeleriyle belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği "Filo Jet" gemi faciasında kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Gemi faciasında DNA sonucu geldi! 2 kişinin kimliği belli oldu | Fotoğraf: İHAGemi faciasında DNA sonucu geldi! 2 kişinin kimliği belli oldu | Fotoğraf: İHA

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmaları kapsamında daha önce ulaşılan iki naaşın DNA incelemeleri sonucu Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

KKTC'deki Filo Jet faciasında 4 naaş için DNA bekleniyor | Fotoğraf: İHAKKTC'deki Filo Jet faciasında 4 naaş için DNA bekleniyor | Fotoğraf: İHA

4 NAAŞIN DNA SONUCU BEKLENİYOR
Açıklamada, arama çalışmaları sırasında ulaşılan diğer 4 naaşın kimliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen DNA incelemelerinin sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

Faciada kayıp olan son maaş için arama çalışmaları sürüyor.

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