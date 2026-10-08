İBB'nin "sistemi"nde bitmeyen haraç çarkı! İtirafçı Sarı anlattı: Hak ediş alabilmek için 229 milyon TL ödedim

1980'li yıllardan bu yana kamu ihaleleri aldığını, JCB ve Mercedes gibi dünya devlerinin en büyük alıcılarından biri olduğunu belirten Sarı, 2019 yılındaki İBB yönetim değişikliğinin ardından büyük bir baskı çemberine alındığını öne sürdü.

Sarılar İnşaat'ın sahibi iş adamı ve itirafçı sanık Ahmet Sarı, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 31. duruşmasında hakim karşısına çıkarak kapsamlı bir savunma yaptı.

Sarı, burada biriken alacaklarıyla ilgili kendisine, "Bir şey vermeden paranı alamazsın" denildiğini ve bu şekilde tehdit edildiğini ileri sürdü. Alacaklarını tahsil edebilmek için farklı tarihlerde toplam 229 milyon TL ödeme yaptığını belirten Sarı, söz konusu ödemeleri mahkeme huzurunda "haraç" olarak nitelendirdi.

Tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu | Fotoğraf-A Haber Arşiv

2018 yılında kurduğu Havaş (Havaist) taşıma işinin yeni yönetim tarafından ellerinden alınmaya çalışıldığını ve haksız fesihlerle mağdur edildiğini belirten Sarı, İBB iştiraklerinden kazandığı devasa ihalelere ve teslim ettiği işlere rağmen hakediş ödemelerinin bilinçli olarak durdurulduğunu ifade etti. Alacaklarını tahsil edebilmek için İBB aleyhine milyarlarca liralık icra takipleri başlatmak zorunda kaldığını aktardı.

"ÖDEME ALMAK İSTİYORSAN YA PARA VERİRSİN YA DA İCRA KÖŞELERİNDE SÜRÜNÜRSÜN"

Savunmasında 2022 yılının sonlarına doğru gerçekleşen görüşmeyi detaylarıyla anlatan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Ertan Yıldız benimle görüşmek istedi. Yanında Fatih Keleş de vardı. Bana açıkça 'İhaleleri kazanıyorsun ama görüyorsun ödemelerini alamıyorsun. Ödemelerini almak için ya para ödersin ya da böyle icra dosyasından icra dosyasına uğraşırsın. Parayı ya hiç alamazsın, alsan da işine yaramaz' dediler. İhale kazanmak için değil, sadece ve sadece alın terim olan alacaklarımı ve hak edişlerimi tahsil edebilmek için para vermek zorunda kaldım."

ÇAPRAZ SORGUDA TEK TEK AÇIKLADI: 229 MİLYON TL BANKADAN ÇEKİLİP TESLİM EDİLDİ

Duruşma savcısının çapraz sorguda yönelttiği sorular, Sarı'nın iddiasına göre para teslim sürecinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.

Duruşma savcısının, "Ertan Yıldız'a 60 milyon TL, Fatih Keleş'e de 169 milyon TL... Toplam doğru mu?" sorusuna Sarı, "Doğrudur." yanıtını verdi.

Savcının, "Haraçta bir zorlama unsuru olması lazım. Siz nasıl bir zorlamaya maruz kaldınız da para verdiniz?" sorusuna ise Sarı, "Benim bir geçmişim var, Havaist diye. İşimi elimden aldılar. Ertan Yıldız'ı çok iyi tanıdığım için, nasıl acımasız bir adam olduğunu bildiğim için resmen Ertan Yıldız benden haraç aldı. Zorlamayla aldılar." şeklinde cevap verdi.

Duruşma savcısı Sarı'ya paraların nasıl teslim edildiğini de sordu. Sarı, "Ertan Yıldız ile telefonla görüşürdük. Ziya Gökmen'in şoförünü veya kendi şoförünü gönderirdi, garajdan verirdim. Fatih Keleş'e verdiğim paraları ise Bakırköy'deki binayla Florya'daki yerlerine götürüp teslim ederdim. Bazen Zafer Keleş ve Murat isimli şahıslar alırdı, bazen de doğrudan Fatih Keleş'e verirdim." dedi.

"GÖLGE BAŞKAN ERTAN YILDIZ"

Çapraz sorgu sırasında belediye içerisindeki hiyerarşik yapı ve güç dengelerine ilişkin de konuşan Ahmet Sarı, Bakırköy belediye binasının 5. katındaki odada yürütülen trafiği anlattı.

Duruşma savcısının, "Fatih Keleş'i nasıl bilirsiniz?" sorusuna Sarı, şu yanıtı verdi:

"Beşinci katta ilk Ertan Yıldız otururdu. Bütün orada gölge başkandı. Ekrem Bey'den daha havalı, Ekrem Bey'in sözünden daha etkili ve yetkili biriydi. Bütün iştirakler ona bağlıydı, o yönetirdi. Fatih Keleş ilk etapta onun yardımcısı gibiydi, sonra süreç içerisinde o odaya Fatih Keleş geçti."

Savcının, "Peki bu paralar hangi maksatla alındı sizden?" sorusunu ise Sarı, "Ertan'ın ağzından duyduğum, onların bir sistemi vardı. Bu sistemi yaşatmak için para toplamaları gerektiğini söyleyip duruyorlardı." şeklinde yanıtladı.