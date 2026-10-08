Aydın'da kestane kozalağı tartışmasında kuzenini tüfekle öldüren N.A. ormanda yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane kozalaklarının tarlaya düşmesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma cinayetle sonuçlandı. Eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç (57), kuzeni N.A. (70) tarafından tüfekle sırtından vuruldu. Hastanede hayatını kaybeden Kılıç'ın ardından kaçan şüpheli, jandarmanın çalışmasıyla saklandığı ormanda yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuzenler arasında kestane kozalağı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, 7 Ekim saat 20.00 sıralarında Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi.
Eski Çatak Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç (57) ile kuzeni N.A. (70) arasında Kılıç'ın tarlasındaki kestane kozalaklarının N.A.'nın tarlasına düşmesi nedeniyle tartışma çıktı.
İDDİAYA GÖRE TABANCA ÇEKTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Kılıç'ın, iddiaya göre kuzeni N.A.'ya tabanca çektiği belirtildi.
Bunun üzerine N.A. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra tüfekle geri dönen N.A., Kılıç'ı sırtından vurduktan sonra bölgeden kaçtı.
OĞLU SİLAH SESLERİNİ DUYDU
Silah seslerini duyan N.A.'nın oğlu olay yerine geldi. İsmail Kılıç'ın vurulduğunu gören şüphelinin oğlu durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yaralanan İsmail Kılıç, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri, kaçan N.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI ORMANDA YAKALANDI
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda N.A.'nın ormanlık alanda saklandığı belirlendi.
Ekipler tarafından yakalanan 70 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
N.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.