Pendik'te bir evin bodrumundaki çuval ve torbalarda 3 milyon 912 bin 800 TL bulundu
Kocaeli merkezli 20 ilde yürütülen ve 31 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Pendik'te yakalanan M.Ö.'nün ev ve müştemilatında yapılan aramada, bodrumdaki çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi. Paraya, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.
Kocaeli merkezli 20 ilde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evin bodrumunda 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında M.Ö., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 7 Ekim'de Pendik'te yakalandı.
İFADESİNDE 155 FİRMADAN BİRİNİ İŞARET ETTİ
M.Ö.'nün emniyette verdiği ifadede, soruşturma dosyasında bulunan 155 firmadan birine ait çekleri tahsil ettiğini söylediği belirtildi.
Şüphelinin, çekleri tahsil ettikten sonra parayı bankadan nakit olarak çekerek Pendik'teki evine götürdüğünü söylediği aktarıldı.
Bu ifade üzerine ekipler M.Ö.'nün Pendik'teki evinde ve müştemilatında arama yaptı.
ÇUVAL VE TORBALARDAN 3 MİLYON 912 BİN 800 TL ÇIKTI
Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada evin bodrumunda çuval ve torbalar içerisinde saklanmış 3 milyon 912 bin 800 TL bulundu.
Ele geçirilen paraya "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.
M.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
31 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın ilk aşamasında 29 Eylül'de Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli işlemlerin ardından şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.
Soruşturmanın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla devam ettiği belirtildi.