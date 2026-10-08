Kocaeli merkezli 20 ilde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evin bodrumunda 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında M.Ö., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 7 Ekim'de Pendik'te yakalandı.

İFADESİNDE 155 FİRMADAN BİRİNİ İŞARET ETTİ

M.Ö.'nün emniyette verdiği ifadede, soruşturma dosyasında bulunan 155 firmadan birine ait çekleri tahsil ettiğini söylediği belirtildi.

Şüphelinin, çekleri tahsil ettikten sonra parayı bankadan nakit olarak çekerek Pendik'teki evine götürdüğünü söylediği aktarıldı.

Bu ifade üzerine ekipler M.Ö.'nün Pendik'teki evinde ve müştemilatında arama yaptı.