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Gündem Terörsüz Türkiye! AK Parti DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gündem Terörsüz Türkiye! AK Parti DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüştü. Yapılan görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç masaya yatırıldı.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşme gerçekleştirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASADA
Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU
AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

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