Gündem Terörsüz Türkiye! AK Parti DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüştü. Yapılan görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç masaya yatırıldı.