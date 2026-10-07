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Şehit annesini “bilgileriniz terör örgütünün elinde” yalanıyla 435 bin TL dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şehit annesini “bilgileriniz terör örgütünün elinde” yalanıyla 435 bin TL dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'de yaşayan şehit annesi S.V., telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtan kişinin “Bilgileriniz terör örgütünün elinde” yalanına inanarak verilen hesaba 435 bin TL gönderdi. Paranın İstanbul'da altına çevrilerek elden ele aktarıldığını belirleyen polis, güvenlik kameralarından iz sürdü. Yakalanan 5 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Mersin'de yaşayan şehit annesi S.V., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. 30 Eylül'de S.V.'yi telefonla arayan kişi, kendisini başkomiser olarak tanıttı. Şüpheli, şehit annesine bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini öne sürdü.

Telefondaki kişiye inanan S.V., kendisine verilen banka hesabına 435 bin TL gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şehit annesi polise başvurdu.

435 BİN LİRANIN İZİ İSTANBUL'A UZANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, paranın gönderildiği banka hesabının Berkan Ö.'ye (40) ait olduğunu belirledi.

Hesap sahibinin İstanbul'da yaşadığının tespit edilmesinin ardından Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı.

Berkan Ö., Gülbahar Mahallesi'nde bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

PARAYI KUYUMCUDA ALTINA ÇEVİRMİŞ

Polisteki işlemleri sırasında Berkan Ö., hesabına gönderilen parayı bir kuyumcuda altına çevirdiğini ve altınları buluştuğu başka bir kişiye teslim ettiğini söyledi.

Şüpheli, aynı kişiyle yeniden buluşacağını da belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler buluşma noktasında önlem aldı.

Altınları almak üzere Berkan Ö.'nün yanına gelen Abdulkadir Y. (28) polis ekiplerince yakalandı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

GÜVENLİK KAMERALARINDAN ADIM ADIM TAKİP

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde yakalanan iki şüpheliyle bağlantılı başka kişilerin de bulunduğu belirlendi.

Polis, bu kişilerden birinin Mehmet Emin Y. (39) olduğunu tespit etti. Şüpheli, Bahçeliler Zafer Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Mehmet Emin Y.'nin beyanları doğrultusunda olay günü yanında bulunduğu belirtilen Bülent K. (34) de Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

ALTINLARI ŞADIRVANDA TESLİM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Bülent K., polise verdiği ilk ifadede güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Şüpheli, teslim aldığı altınları daha sonra Konyalı Camii'nin şadırvanında tanımadığı bir kişiye verdiğini öne sürdü.

Emniyetteki ifadesinde ise daha önceden tanıdığı Berat K.'nin kendisini aradığını ve Mecidiyeköy'de yönlendireceği kişilere altınları teslim etmesini istediğini anlattı.

Polis bu ifadeler üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını yeniden incelemeye aldı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

ALTINLARI ALAN KİŞİLER DE TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede altınları teslim alan kişilerin Muhammed C. ve Faruk A. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, bir otelde bulunduğu belirlenen Faruk A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Polis kayıtlarında Berkan Ö.'nün 1, Abdulkadir Y. ve Bülent K.'nin ise 3'er geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Berkan Ö., Abdulkadir Y., Mehmet Emin Y., Bülent K. ve Faruk A. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin 435 bin lirayı altına çevirdiği ve daha sonra buluşarak teslim ettiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

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#Mersin #Şehit Annesi #Dolandırıcılık
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