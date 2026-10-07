Emniyetteki ifadesinde ise daha önceden tanıdığı Berat K.'nin kendisini aradığını ve Mecidiyeköy'de yönlendireceği kişilere altınları teslim etmesini istediğini anlattı.

Şüpheli, teslim aldığı altınları daha sonra Konyalı Camii'nin şadırvanında tanımadığı bir kişiye verdiğini öne sürdü.

Bülent K., polise verdiği ilk ifadede güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu söyledi.

(Foto: DHA)

ALTINLARI ALAN KİŞİLER DE TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede altınları teslim alan kişilerin Muhammed C. ve Faruk A. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, bir otelde bulunduğu belirlenen Faruk A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Polis kayıtlarında Berkan Ö.'nün 1, Abdulkadir Y. ve Bülent K.'nin ise 3'er geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Berkan Ö., Abdulkadir Y., Mehmet Emin Y., Bülent K. ve Faruk A. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin 435 bin lirayı altına çevirdiği ve daha sonra buluşarak teslim ettiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.