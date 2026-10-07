Şehit annesini “bilgileriniz terör örgütünün elinde” yalanıyla 435 bin TL dolandıran 5 şüpheli tutuklandı
Mersin'de yaşayan şehit annesi S.V., telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtan kişinin “Bilgileriniz terör örgütünün elinde” yalanına inanarak verilen hesaba 435 bin TL gönderdi. Paranın İstanbul'da altına çevrilerek elden ele aktarıldığını belirleyen polis, güvenlik kameralarından iz sürdü. Yakalanan 5 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
Mersin'de yaşayan şehit annesi S.V., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. 30 Eylül'de S.V.'yi telefonla arayan kişi, kendisini başkomiser olarak tanıttı. Şüpheli, şehit annesine bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini öne sürdü.
Telefondaki kişiye inanan S.V., kendisine verilen banka hesabına 435 bin TL gönderdi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şehit annesi polise başvurdu.
435 BİN LİRANIN İZİ İSTANBUL'A UZANDI
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, paranın gönderildiği banka hesabının Berkan Ö.'ye (40) ait olduğunu belirledi.
Hesap sahibinin İstanbul'da yaşadığının tespit edilmesinin ardından Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı.
Berkan Ö., Gülbahar Mahallesi'nde bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.
PARAYI KUYUMCUDA ALTINA ÇEVİRMİŞ
Polisteki işlemleri sırasında Berkan Ö., hesabına gönderilen parayı bir kuyumcuda altına çevirdiğini ve altınları buluştuğu başka bir kişiye teslim ettiğini söyledi.
Şüpheli, aynı kişiyle yeniden buluşacağını da belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler buluşma noktasında önlem aldı.
Altınları almak üzere Berkan Ö.'nün yanına gelen Abdulkadir Y. (28) polis ekiplerince yakalandı.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN ADIM ADIM TAKİP
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde yakalanan iki şüpheliyle bağlantılı başka kişilerin de bulunduğu belirlendi.
Polis, bu kişilerden birinin Mehmet Emin Y. (39) olduğunu tespit etti. Şüpheli, Bahçeliler Zafer Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Mehmet Emin Y.'nin beyanları doğrultusunda olay günü yanında bulunduğu belirtilen Bülent K. (34) de Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.