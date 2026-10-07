İzmir'de AK Parti dönemi! Hizmet hasreti sona erdi: Kentte nasıl karşılandı? İşte İzmir'in çözüm bekleyen sorunları

Yıllardır yerel yönetimlerden beklediği hizmeti alamayan, çöp dağlarından trafiğe kadar birçok sorunla boğuşan İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi vatandaşlar arasında büyük bir heyecanla karşılandı. İzmir sokaklarında vatandaşın nabzını tutan A Haber muhabiri Sefer Ayçe, İzmirlilerin kente nihayet hizmet geleceği için büyük bir sevinç yaşandığını canlı yayında aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılmasıyla İzmirlilerin yüzünün gülmeye başladığını aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Bugün görüştüğümüz tüm İzmirliler yaşlısı ve genciyle, yıllar sonra İzmir'e bir hizmet geleceği için oldukça mutlulardı" ifadelerini kullandı.

Körfez kirliliği, çöp yığınları, bozuk yollar ve kirli hava gibi İzmir'in yıllardır kanayan yarası olan sorunların artık çözüme kavuşmasını bekleyen vatandaşların tepkisini dile getiren Sefer Ayçe, "İzmirli zaten artık 'ceketimi asarım kazanırım başkanlığı' siyasetinden bıkmış durumda. Bu yüzden de İzmirli bir an önce hizmetin gelmesini ve rahat bir şehir istiyor" şeklinde konuştu. İzmir'in aldığı yoğun göçle birlikte trafiğinin de artık içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirten Ayçe, siyasette başlayan bu yeni dönemin kentte 27 yıllık makus talihi değiştireceğini vurguladı.

SEÇMEN SİNYALİ VERMİŞTİ

İzmir'deki değişimin ayak seslerinin yerel seçimlerde de rakamlara yansıdığını ifade eden Ayçe, "İzmir'de 3 milyon 459 bin seçmen bulunuyor. Son yerel seçimde Cemil Tugay yaklaşık 1 milyon 269 bin oy almıştı, en yakın rakibi Hamza Dağ ise 1 milyon oy aldı. Aradaki farkın kapanarak makasın daraldığını görmüştük, seçmen artık hizmet istiyorum, hiç memnun değilim diyerek sinyal vermeye başlamıştı." ifadelerini kullandı.