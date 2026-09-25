Manisa’da yatırım vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle 2 milyon 701 bin TL gönderen bir kişinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli ve paravan şirket hesaplarında 102 milyon 895 bin 702 TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde yatırım yapmak isteyen bir vatandaşın, şüpheli hesaplara toplam 2 milyon 701 bin TL göndermesi ve dolandırıldığını belirterek şikâyetçi olması üzerine düğmeye basıldı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

PARALARI ALTIN VE DÖVİZE ÇEVİRMİŞLER



Polis ekiplerince yapılan detaylı araştırmalarda, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesaplarda toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Dolandırıcıların elde ettikleri haksız kazançla fiziki altın ve döviz alımları yaptıkları, banka şubeleri üzerinden nakit çekimler gerçekleştirdikleri belirlendi. Ayrıca şebeke üyelerinin, şüpheli ara hesaplar üzerinden transferler gerçekleştirerek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve kara para akladıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı bulunan ve 5'i farklı suçlardan zaten cezaevinde olan toplam 27 şüpheliyi tek tek tespit etti.



12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Eylül tarihinde 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 25 Eylül'de Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, Soma Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.



Firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.