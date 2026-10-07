Dolandırıcılara göz açtırılmayacak! DOLUNAY projesiyle 18 dakika içinde anında müdahale

Bu kapsamda siber dolandırıcılık olaylarında yapay zeka desteği ile tek merkezden ve adli makamlarla koordineli şekilde değerlendirilecek DOLUNAY Projesi devreye alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir dönemin başlayacağını açıklayarak sisteme ilişkin ayrıntıları paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. DOLUNAY Projesi ile ihbarlar yapay zekâ desteğiyle tek merkezden ve adli makamlarla koordineli şekilde değerlendirilecek. Sistem sayesinde dolandırıcılık ihbarlarına en geç 18 dakika içinde müdahale edilerek, şüpheli paranın farklı hesaplara veya kripto varlıklara aktarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakikada müdahale edilmesi hedefleniyor. (Foto: AA)



18 DAKİKA İÇİNDE ANINDA MÜDAHALE

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletin kazancına göz dikenlere asla göz açtırmayacaklarını belirterek, DOLUNAY Projesi sayesinde dolandırıcılık ihbarına ilk 18 dakika içinde müdahale edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.



"EMNİYET, JANDARMA VE MASAK İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA"

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımda asıl hedefin mağduriyetlerin büyümesini önlemek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşların emeğini korumak, mağduriyetlerin büyümeden önüne geçmek ve suçluları en kısa sürede adalete teslim etmek için mücadelelerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerine dikkati çeken Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimizin helal kazancına ve alın terine göz diken haramilere asla göz açtırmayacağız.

Vatandaşımızın emeğini korumak, mağduriyetler büyümeden önüne geçmek ve suçluları en kısa sürede adalete teslim etmek için mücadelemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız.

Bu hızlı müdahalenin etkili biçimde yürütülmesi için savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi eş güdüm içinde çalışacak.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin huzuru ve güvenliği için teknolojiyi daha etkin kullanmaya devam edeceğiz."